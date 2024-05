V rakouském vinném sklepě byly objeveny stovky mamutích kostí

CNN

—



Stovky Mamut Kosti byly objeveny v rakouském vinném sklípku, při objevu popsaném jako „archeologický pocit“.

Podle odborníků jsou pozůstatky staré 30 000 až 40 000 let.

Andreas Bernerstorfer učinil překvapivý objev, když loni v březnu renovoval svůj vinný sklep ve vesnici Gobelsburg, asi 70 kilometrů severozápadně od Vídně.

Tento objev byl popsán jako nejvýznamnější svého druhu za více než století, přičemž vědci z Rakouské akademie věd (OeAW), kteří nyní získávají kosti, jej označili za „archeologickou senzaci“, uvedla ve středu. tisková zpráva.

Bernerstorfer se rozhodl provést nějakou práci, aby vyrovnal podlahu v kryptě, řekla ve čtvrtek CNN ve videohovoru archeoložka Hanna Barrow Suchonová, výzkumnice z OeAW.

„Chtěl vyrovnat podlahu svého vinného sklepa, protože byla šikmá, a uprostřed odstranil nějaký beton,“ řekla.

„Téměř okamžitě našel kosti, o kterých si původně myslel, že jsou dřevěné, pak se podíval pozorněji a vzpomněl si na příběh svého dědečka, který v 60. letech zvětšil klenbu a našel nějaké mamutí stoličky.

Bernerstorfer oznámil nález Federálnímu archeologickému úřadu, který jej postoupil OeAW, protože, jak řekl Barro Suchon pro CNN, „jsme odborníci na dobu kamennou“.

Se svým týmem archeologů zahájila vykopávky na začátku května. „Rychle se ukázalo, že to nebylo jen pár mamutích kostí, ale velmi velké množství mamutích kostí,“ řekla.

Baro Suchoň řekl, že měli „nejméně 300 kostí“, které byly nalezeny namačkané pohromadě.

H. Baru-Souchon/OeAW-OeAI Vykopaná oblast je relativně malá, takže tým doufá, že se vrátí později v létě, aby pokračoval ve vyšetřování. READ 3letý chlapec byl nalezen nezvěstný 3 dny v australském lese

„Myslíme si, že máme většinou kompletní zvířata. Nejsou anatomicky příbuzná, ale pravděpodobně máme všechny části,“ řekla a dodala, že obnovená sbírka obsahuje některé vzácné nálezy, včetně kosti jazyka.

Archeologové se domnívají, že kosti patří třem samostatným mamutům. Místo, které vykopali, má velikost pouhých 12 metrů čtverečních (129 čtverečních stop), ale doufají, že se v srpnu vrátí, aby pokračovali ve výzkumu.

„Miluji být archeologem, vykopala jsem spoustu zajímavých věcí, ale vždy jsem chtěla vykopávat mamuty,“ řekla a dodala, že objev mamutích kostí pro ni byl první.

H. Baru-Souchon/OeAW-OeAI Bylo objeveno více než 300 hustých kostí, i když je pravděpodobné, že mnohem více bylo pohřbeno pod klenbou.

Podobné lokality byly vykopány jinde v Rakousku a v sousedních zemích před více než 100 lety, což znamená, že nejsou k dispozici pro moderní výzkum.

„Je to poprvé, co se nám v Rakousku podařilo prozkoumat něco takového pomocí moderních metod, je to jedinečná výzkumná příležitost,“ uvedl Baro Suchoň v tiskové zprávě.

Vykopávky financované Spolkovým archeologickým úřadem a spolkovou zemí Dolní Rakousko vyvolávají mnoho otázek, včetně toho, zda tato zvířata zabili lovci z doby kamenné.

„Víme, že lidé lovili mamuty, ale stále víme velmi málo o tom, jak to dělali,“ řekl Baru Suchon a dodal, že na tomto místě mohla být nastražena zvířecí past.

Jakmile vědci dokončí svou práci, budou kosti převezeny do Přírodovědného muzea ve Vídni k restaurování.

Přihlaste se k odběru vědeckého zpravodaje CNN Wonder Theory. Prozkoumejte vesmír se zprávami o fascinujících objevech, vědeckém pokroku a dalších.