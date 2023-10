Hamas říká, že Izrael odmítl přijmout dvě rukojmí; Izrael tomu říká propaganda Zprávy o izraelsko-palestinském konfliktu

Hamás říká, že nabídl propuštění dvou Izraelců, které zatkl během své smrtící razie, ale izraelská vláda je odmítla přijmout. Izrael označil toto tvrzení za „falešnou propagandu“.

Abu Ubaida, mluvčí brigád Al-Qassam, vojenského křídla Hamasu, řekl, že katarský zprostředkovatel informoval hnutí o záměrech hnutí propustit Izraelce v pátek, ve stejný den, kdy byly propuštěny Američanky Judith Tay Ranan a její dcera Natalie. .

„Včera večer jsme informovali naše katarské bratry, že propustíme Nurit Yitzhak a Yochevid Lifshitz z humanitárních důvodů a aniž bychom očekávali cokoli na oplátku. Obaida prostřednictvím aplikace Telegram v sobotu uvedl, že izraelská okupační vláda je odmítla přijmout.

Hamas při svém krvavém útoku na jižní Izrael 7. října zatkl asi 210 lidí, kteří jsou drženi na neznámých místech uvnitř Gazy.

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v krátkém prohlášení uvedla: „Nebudeme poukazovat na falešnou propagandu, kterou provádí Hamás. Budeme i nadále všemi způsoby pracovat na tom, abychom vrátili všechny unesené a pohřešované osoby do jejich domovů.

Katar, který pomohl zprostředkovat propuštění vězňů, se bezprostředně nevyjádřil.

V pozdějším prohlášení Obaida uvedl, že Hamás je stále připraven propustit tyto dvě osoby v neděli „za použití stejných postupů“, jaké byly použity k propuštění Američanů.

„Odmítl je vzít“

Mluvčí Hamasu Khaled al-Qaddoumi řekl Al-Džazíře, že izraelská vláda „nemyslí vážně“ propuštění vězňů.

A dodal: „Nabídli jsme předání těchto vězňů, kteří jsou ve vážném humanitárním stavu pouze z humanitárních důvodů. Chtěli jsme je předat jejich rodinám, ale vláda to nemyslí vážně. Izraelská vláda je bohužel odmítla přijmout.“ „

Al-Qaddoumi řekl, že Izrael neuvedl žádný důvod, proč nabídku nepřijmout.

Mezi zadrženými Hamásem jsou ženy, děti, staří lidé, lidé z jiných zemí – kteří pracovali na jejich propuštění – a izraelští vojáci.

Akiva Eldar, izraelský politický analytik, spisovatel a novinář, řekl, že pokud by chtěl Hamas rukojmí propustit, mohl by je předat skupinám, jako je Mezinárodní výbor Červeného kříže, nebo jim umožnit přejít do Egypta.

„Pokud to není součást protislužby nebo něčeho, co Izrael může nabídnout na oplátku, je to velmi jednoduché – stejně jako umožnili americkým občanům překročit hranici s pomocí Červeného kříže,“ poznamenal.

Rukojmí budou propuštěni „velmi brzy“.

Mluvčí katarského ministerstva zahraničí uvedl, že propuštění amerických rukojmích v pátek přišlo po „mnoha dnech nepřetržité komunikace se všemi stranami“.

Majid Al-Ansari, mluvčí ministerstva zahraničních věcí, řekl německému listu Welt am Sonntag, že Katar doufá, že všechny vězně brzy propustí.

„Nemohu slíbit, že se to stane dnes, zítra nebo pozítří. Ale jsme na cestě, která velmi brzy povede k propuštění rukojmích, zejména civilistů,“ řekl Al-Ansari.

Dodal: „V současné době pracujeme na dosažení dohody, podle níž budou zpočátku propuštěni všichni civilní rukojmí.“

Mnohostranný útok Hamasu na Izrael, nazvaný „Operace Al-Aksá Povodeň“, zabil 7. října více než 1400 lidí, většinu z nich civilistů, a asi 3500 dalších zranil.

Izrael odpověděl intenzivními leteckými útoky na Gazu, srovnal hustě obydlené čtvrti se zemí a uvalil na pásmo úplné obležení. Během dvou týdnů bojů bylo v Gaze zabito téměř 4 400 lidí a 13 500 bylo zraněno.

Když se jeho síly mobilizovaly u plotu oddělujícího Gazu, Izrael hrozil zahájením pozemní invaze, aby „zničil Hamás“.