Zážitek z virtuální reality v této knihovně Chennai zažívá vývoj života

V této knihovně se místo půjčování knihy můžete ponořit do interaktivní instalace virtuální reality a zkoumat zrod naší planety pomocí hada



V této knihovně se místo půjčování knihy můžete ponořit do interaktivní instalace virtuální reality a zkoumat zrod naší planety pomocí hada



Ocitám se v pusté jeskyni, nohy se dotýkají písku. Když jsem se vyhříval ve slunečních paprscích, které pronikaly baldachýnem nahoře, svíjející se had: Vasuki mě překvapil.

Vyzývá mě, abych pokračoval. Udělám to, jen abych se ocitl v další jeskyni pohlcené měkkou červenou záři, ve které jsou ve vzduchu zavěšené panenky Karnataka Tugalu Gombiyata. Dotýkám se jich a panenky ožívají, zatímco zvuk bubnu naplňuje vzduch.

Prý jsem ve stínové knihovně. Ale fyzicky jsem v knihovně Goethe-Institutu v Chennai a nosím VR headset. To je jen jeden ze světů, které tvoří Nekonečnou knihovnu, zařízení, které v současnosti putuje po knihovnách Goethe-Institutu po celé zemi a seznamuje čtenáře s uměním loutkářství v jižní Indii, polynéskou navigací a středověkou evropskou alchymií.

Fyzická knihovna se koupe v neznámé zelené záři. A všude jsou rady: QR kódy, projekce na stěnách a skleněné dózy obsahující 3D tištěné sochy, osvětlené zevnitř. Vydává se na cestu, která prosperuje z abstrakce, ale zároveň se snaží odpovídat na otázky o lidské evoluci.

Poslední 15minutový VR zážitek s názvem The Main Cavern je spojením všech těchto komponent a poskytuje uživateli tři možnosti, jak knihovnu odemknout: knihovnu stínů, položky nebo navigaci. Vybírám si třetí a ocitám se ve člunu, kymácející se jemnými vlnami, psem, který mě doprovází, a delfíny, kteří se ke mně přidávají na relaxační jízdu, která trvá až do soumraku.

Osvětlená knihovna Goethe-Institutu Chennai | Zdroj obrázku: zvláštní úprava



Tento svět vytvořil Mika Johnson, filmař z České republiky, který Kafku přivedl posun Jako zážitek virtuální reality pro Goethe-Institut v roce 2019.

V březnu začala cestovat Nekonečná knihovna, která je v provozu dva roky. „Je to koncept sci-fi. O co se snažíme, je představit si budoucnost knihoven, budoucnost technologií, se kterými budeme komunikovat. Věří, že přijde bod, kdy bude přístup k příběhu každého jednotlivce otevřený.“ a podle toho budou simulovány různé reality,“ dodává. Tato knihovna vám chce říci o tom, jak jste se sem dostali a jak to začalo před 4,5 miliardami let.“

Mica říká, že skladba je částečně ovlivněna sci-fi příběhem, který napsal Jorge Juis Borges. „Zpočátku jsem shromažďoval různé knihovny, které tam byly včas, aby se lidé mohli přesouvat. Zároveň jsem četl o evoluci. Když odstraníte knihy, existují symboly a věci, se kterými komunikujeme jako první, a ty pocházejí z jeskyní.“ .“ Toto byl jeho výchozí bod.

Pro Micu je knihovna posvátným prostorem, který si rád znovu představuje jako prostory, v nichž lze kulturu vytvářet, nejen ji nasávat. Proto je jeho oblíbeným místem Oodi ve finských Helsinkách, kde jsou nedílnou součástí fyzické knihovny 3D tiskárny, prostory virtuální reality a místnosti s videohrami.

Další zastávkou je Pune, knihovna, která brilantně využívá minulost jako bránu do budoucnosti.

Nekonečná knihovna je v knihovně Goethe-Institut, Nungambakkam do 24. září od 10:00 do 17:00.