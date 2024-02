Australská centrální banka podle očekávání ponechala úrokové sazby na 4,35 %. Další vzestup prý nelze vyloučit.

Předchozí 4,35 %

I když nedávné údaje naznačují, že inflace klesá, zůstává vysoká. Rada očekává, že tomu tak bude

Ještě nějaký čas Než inflace udržitelně dosáhne cílového pásma

Než inflace udržitelně dosáhne cílového pásma Inflace v prosincovém čtvrtletí pokračovala v poklesu. Navzdory tomuto pokroku zůstává inflace vysoká na úrovni 4,1 procenta.

Růst cen komodit byl nižší než listopadová prognóza RBA.

Růst cen služeb však klesal pozvolnějším tempem v souladu s předchozí prognózou RBA a zůstává zvýšený.

Zatímco v zámoří se objevily pozitivní známky inflace cen zboží, inflace cen služeb přetrvává a totéž by se mohlo stát v Austrálii.

Růst mezd se oživil, ale neočekává se, že bude dále růst a zůstane v souladu s inflačním cílem

Výhled zůstává značně nejistý.

Přestože existují povzbudivé signály, ekonomický výhled je nejistý a bankovní rada nadále věnuje velkou pozornost inflačním rizikům

Očekává se, že růst cen služeb bude postupně klesat, protože poptávka se zmírňuje a růst mzdových a nepracovních nákladů klesá.

Rada guvernérů musí být přesvědčena, že inflace se udržitelně pohybuje směrem k cílovému rozpětí.

Doposud byla střednědobá inflační očekávání konzistentní s inflačním cílem a je důležité, aby tomu tak zůstalo

Australská centrální banka uspořádá hodinu po rozhodnutí tiskovou konferenci

AUD/USD se těsně před zveřejněním obchodovalo na 0,6493, což je zatím o 11 pipů více než v den, ale včerejší minimum 0,6469 bylo nejnižší od 16. listopadu.

Před zveřejněním byla schůzka 6. srpna oceněna na 93 % pro první snížení sazeb v cyklu se 44 bazickými body do konce roku.

Znepokojilo mě následující prohlášení: „Rada guvernérů si musí být jistá, že inflace se udržitelně pohybuje směrem k cílovému rozpětí.“ Je to obyčejná kopie/vložení toho, co řekly ECB, Fed a další. Je příliš žádat někoho, aby opustil skupinové myšlení? Nebo to alespoň předstírat?

Australský dolar však po zveřejnění zprávy, která nesla větu „další zvýšení úrokových sazeb nelze vyloučit“, vzrostl téměř o 10 pipů, což naznačuje, že se nejedná o posun k neutrálnímu postoji.