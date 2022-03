Miami Open: Daniil Medveděv postupuje do osmifinále, Naomi Ósakaová do čtvrtfinále

Nejlepší nasazený Daniil Medveděv se o krok přiblížil znovuzískání světové jedničky, když v pondělí porazil Španěla Pedra Martineze 6-3 6-4 a dostal se do poslední šestnáctky Miami Open, zatímco Naomi Ósakaová postoupila do čtvrtfinále žen. Nakreslil jsem.

Medveděv, který by mohl nahradit Novaka Djokoviče na postu světové jedničky, pokud by se dostal do semifinále v Miami, vypálil 14 es, získal 79 % bodů při prvním podání a třikrát brejkl Martineze, aby si během 84 minut zajistil vítězství.

„Cítil jsem, že bych měl být důslednější, ten nejdůslednější dnes vyhraje,“ řekl Medveděv.

„Dokázal jsem udělat pár chyb v klíčových okamžicích, udělat to lépe a bylo to těsně, ale podařilo se mi vyhrát a jsem opravdu šťastný.“

Dalším Rusem, který ztratil svou světovou jedničku po šokující prohře ve třetím kole s Indian Wells před dvěma týdny, bude Američan Jenson Broxby, vítěz 6-3, 5-7, 6-4 nad 15. nasazeným Robertem. Bautista ze Španělska, Agut.

Španěl Carlos Alcaraz, 14. nasazený, se ve čtvrtém kole střetne se třetím Řeckem Stefanosem Tsitsipasem po jejich vítězstvích ve skupině nad Marinem Cilicem a Alexem de Minorem.

Osmnáctiletý Alcaraz ve svém jediném předchozím střetnutí porazil Tsitsipase, strhující pětisetter ve třetím kole loňského US Open.

„Je to skvělý hráč,“ řekl Tsitsipas o Alcarazovi.

„Pro mě to bude docela výzva, kterou miluji.“

Šampion Indian Wells Taylor Fritz využil své dvě šance na útěk a porazil druhého Američana Tommyho Balla 7-6 (2) 6-4 a střetl se se Srbem Miomirem Kekmanovičem, vítězem 7-6 (4) 6-3 nad Sebastianem Kordou.

Všechno je to o řízení očekávání, řekl Fritz.

„Opravdu jsem nepřemýšlel o vítězství v Indian Wells, dokud jsem ve finále nezískal mečbol,“ řekl.

„Takže to řeším stejně. Nečekám, že vyhraju šampionát, ale hraju to jeden zápas za druhým a člověk nikdy neví.“

Ósaka vyhrála podání

Japonka Ósakaová se dostala do čtvrtfinále druhý rok po sobě, když zvítězila 6-3 6-4 nad Američankou Alison Riskeovou, během níž vyhrála se 70 % prvních bodů podání a zotavila se po pádu 2:0 v druhá sada.

Nenasazená Ósakaová po zápase ukázala jiný stav mysli než loni, když došla na Miami Open a skončila druhá po vítězství na Australian Open.

„Je to pro mě opravdu legrační, protože loni jsem se také dostal do čtvrtfinále (Miami), ale bylo to poté, co jsem vyhrál Austrálii a nebyl jsem vděčný, čekal jsem, že vyhraju,“ řekl Ósaka.

„Ale letos jsem ve stejné situaci a já taky, tohle mi opravdu připadá jako jedno z nejzábavnějších období mého života.“

Ósakaová, čtyřnásobná grandslamová šampionka a první semifinalistka v Miami, se utká s devátou nasazenou finalistkou Australian Open Danielle Collinsovou, která porazila osmou tuniskou nasazenou Ons Jabeur 6-2 6-4.

Světová jednička Iga Switic v Polsku porazila 14. nasazenou Coco Gauff 6-3, 6-1 a příště se utká s Petrou Kvitovou poté, co Češka Veronika Kudermatová vyhrála 7-6 (5) 6-4 a dostala se do čtvrtfinále.

A španělská pátá nasazená Paula Padusa zakončila ve středu večer proti Češce Lindě Frohvertové.