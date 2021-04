San Maximin inspiruje Newcastle rozhodujícím vítězstvím nad Burnley | Sportovní

Hráč Burnley Matti Vedra v zápase Burnley-Newcastle United na Turf Moor v Burnley ve Velké Británii 11. dubna 2021. – Pool přes Reuters pic

Přihlaste se k odběru našich stránek kabel Kanál, kde získáte nejnovější novinky, které potřebujete vědět.

Burnley 11. dubna – Francouz Alain Saint-Maximin je mimo lavičku, aby zvrátil hru ve prospěch skromného Newcastlu United, který se vrací zezadu a dnes si na stadionu Burnley stěžoval na životně důležité vítězství Premier League 2: 1.

Burnley postoupil přes 18Desátý– Gól v minutě českého útočníka Mattiho Fedru, který vedl před střídajícím Saint-Maximinem, změnil zápas během sedmi minut asistencí a gólem.

Výsledek ulehčí nervy fanouškům Newcastlu, jejichž strana je nyní o šest bodů před Fulhamem, který je poslední v sestupu. Strana Steva Bruce, v 17Desátý Místo, máte také po ruce hru a jste jen jeden bod za 15Desátý– Burnley Place.

Tým Sean Dyche stále musí pracovat, aby zajistil, že přežije v první divizi, a bude hořce zklamaný, že nedostane nic ze zápasu, ve kterém dominoval.

Claret zahájil živý start a útěk, když Chris Wood vrátil míč Vedrovi, který sebevědomě zasáhl zadní část branky.

Dwight Gayle umístil míč kolem Newcastlu, ale byl hlášen pro ofsajd a brankář Burnley Billy Peacock Farrell se místo zraněného Nicka Popea dobře vyvaroval toho, aby útočník zblízka vystřelil z tyče.

Brankář Newcastlu Martin Dubravka udělal reflex, aby udržel potenciální cíl před Paulem Domitem, a byl ostražitý, aby obešel bouřlivé úsilí Matta Lawtona.

Tlak je intenzivní

Burnley dostal gól Dubravky pod silný tlak a potřeboval změnu hybnosti, trenér Newcastlu Steve Bruce provedl v 57. minutě dvojité střídání.Desátý Jednu minutu poslali Calluma Wilsona a Saint Maximin, kteří se vraceli ze zranění.

Tento krok funguje úžasně, protože poté, co byl na hřišti dvě minuty, postavil San Maximin úžasným gólem mimo pokutové území Jacob Murphy.

Francouz ukázal své individuální schopnosti skvělým cílem, kterým dal Newcastle náskok, zvedl míč uprostřed a rozběhl se do obrany Burnleyho, než uvolnil prostor a vypustil smrtelnou ránu do dolního rohu.

San Maximin způsobil v posledních minutách více potíží Burnley a dosáhl postranní čáry, než Miguel Almiron vychytal střelu Jamese Tarkovského z čáry.

Bruce si byl dobře vědom důležitosti skóre pro tým, který ještě musel čelit Manchesteru City, Liverpoolu, Leicesteru a West Hamu.

„Jsou to tři body k tomuto magickému číslu, směřujeme k tomu, jaké by mělo být.“ Bruce, jehož tým zaznamenal v posledních 19 ligových zápasech pouze dvě vítězství, řekl: „Nyní je to mnohem zdravější, než tomu bylo dnes ráno.“

„Je před námi ještě dlouhá cesta a mnoho zvratů, jako je tomu v Premier League,“ dodal.

Trenér Burnley Sean Daiky nevzal žádnou útěchu z dominance svého týmu.

„Největší statistikou, kterou musíš napravit, je skóre. Využili své šance, ale my jsme hru trochu promarnili.“ Reuters