Udržování budoucnosti aut naživu, styl 80. let

Tady v Hackaday jsme různorodá skupina spisovatelů, z nichž někteří mají práci mimo toto zařízení a jiní, jejichž práce se také objevují na stránkách jiných publikací v různých oborech. Jedním z nich je náš kolega [Lewin Day]a napsal pro něj skvělý kus utopie na Snaha udržet naživu obskurní kus americké automobilové elektronické historie. Velkoplošné automobilové konzole považujeme za nový fenomén, ale General Motors koncem 80. let vybavoval některé své modely malými CRT displeji Trinitron. Pokud vlastníte jedno z těchto vozů, CRT bude pravděpodobně nefunkční, pokud jej neuvidíte [Jon Morlan] A jeho práce při jeho opravě a restaurování.

Lewinův článek jde do natolik technických detailů, že to zde nebudeme jednoduše opakovat, ale je zajímavé porovnat pečlivý přístup k opravě s přístupem výměny nebo emulace. Bylo by poměrně snadné nahradit CRT moderním LCD displejem, který zobrazuje stejné video, a dokonce použít moderní jednodeskový počítač k emulaci velké části mrtvého systému. Plně ale chápeme, že pro mnoho automobilových nadšenců to není cíl, ale skutečnost Zatracená CRT V palubní desce, která dělá auto. S Oldsmobilem Toronado z roku 1989 pravděpodobně nikdy nepojedeme. Ale určitě to chceme, pokud bude tato konkrétní verze budoucnosti vybavena.

Lewinovo automobilové psaní stojí za pozornost. Jednou nás přivedl do kempu na motorce.