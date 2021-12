Demon Boss se obává o dlouhodobé zdraví

Newark – Brankářskou pozici Devils měl v příští sezóně posílit Jonathan Bernier, ale po čtvrtku se objevilo několik dalších otázek.

Bernier byl ve čtvrtek zařazen do zraněné zálohy, protože se potýkal se zraněním stehna, které ho sužovalo od začátku sezóny, a trenér Devils Lindy Raff není znepokojený tím, co by to mohlo znamenat pro brankáře rezervy.

„Mám strach,“ řekl Rove. „Všichni se obáváme z dlouhodobého hlediska, kam to směřuje a jakým směrem to skončí. Velmi znepokojeni a znepokojeni.“

Raff řekl, že Bernier se setká s týmovými lékaři a zdravotnickým personálem, aby zjistil další krok v jeho uzdravení.

Devils povolali Akiru Schmida z Utica, aby pomohl překlenout mezeru za brankářem Mackenziem Blackwoodem. Druhý náhradník týmu, Nico Douz, který v této sezóně za Devils dvakrát nastoupil, byl nucen ze středečního zápasu proti Rochesteru odejít kvůli nezveřejněnému zranění.

Ve své první sezóně v American Hockey League zaznamenal 21letý švýcarský brankář Schmid bilanci 8-0-2 s 0,944 zákroky a průměrem 1,60 gólu.

„Všechny zprávy byly fantastické, takže opravdu nemůžu nic říct,“ řekl Rove. „Hrál tam velmi dobře a jeho čísla mluví sama za sebe. Když dostane šanci, jen doufáme, že se mu bude dařit.“

V minulé sezóně byl Schmid jako člen Sioux City Musketeers nejlepším brankářem roku United States Hockey League (USHL). Vedl ligu s úsporami 0,921 a 2,01 góly proti průměru.

„Jen se snažím naučit co nejvíc, a v podstatě budu houba a budu nasávat co nejvíc informací, abych se zlepšil,“ řekl Schmid.

S nezkušeným zálohem je situace Devils v ostrém kontrastu s tím, co si mysleli, že zažili v sezóně.

Očekávalo se, že Bernier, který zahájil svou 363. kariéru v NHL, bude jedničkou za Blackwoodem. Sezónu zahájil třemi výhrami v řadě v říjnu, vstřelil 2,32 gólu a zastavil 92,3 procenta střel, kterým čelil.

V sezóně vede Bernier 4-4 s poměrem úspěšnosti 0,902 a průměrem 3,06 gólu.

Blackwood hrál v každém z posledních šesti zápasů Devils. Nyní za ním na lavičce číhá nejistota a to, jak se Rove přiblíží ke své cílové střelecké pozici, bude monitorovacím rozhodnutím do budoucna.

„Je to něco, na co se podíváme,“ řekl Rove. „Víme, kde jsme. Víme velmi dobře, jak ten mladík hrál v Utica, takže jsme spokojeni s tím, že si myslíme, že může přijít a hrát. Bez zkušeností z NHL přesně nevíte, co získáte.“ Myslím, že si vždycky děláš starosti.“

Na světové scéně

Slibná budoucnost Devils se naplno projeví na mistrovství světa juniorů IIHF, které začíná 26. prosince v Edmontonu a Red Deer v Albertě.

Tým ve čtvrtek oznámil, že umožní Alexandru Holtzovi připojit se ke Švédsku na nadcházejícím turnaji.

„Myslím, že by mohl udělat svět pro důvěru,“ řekl Rove. „Zdá se, že mají velmi dobrý tým. Může hrát se svými vrstevníky. Kdykoli můžete reprezentovat svou zemi a hrát s kluky, které pravděpodobně znáte nebo s nimiž jste možná hráli, všichni hráči, se kterými jsem ve stejné skupině, je skvělý zážitek.“

Holtz, nejlepší volba týmu v draftu NHL 2020, odehrál svou první celou sezónu v týmu Utica, vstřelil šest gólů a přidal čtyři asistence. V této sezóně odehrál za Devils šest zápasů a své první body v NHL získal díky dvěma asistencím.

Očekává se, že za americký národní tým bude hrát Luke Hughes, výběr v prvním kole draftu 2021, který je v současné době nováčkem v Michiganu. Osmnáctiletý obránce má na kontě sedm branek a devět asistencí za třetí Wolverines.

Na mistrovství světa bude Česko reprezentovat i brankář Jakob, majitel České republiky.