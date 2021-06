Tunisko chce více vakcín COVID-19 ve spěchu, aby oživilo svou ekonomiku

Tuniský premiér Hicham Mechichi obdržel do března jen 1,6 milionu dávek COVID-19 z očekávaných 2,5 milionu prostřednictvím iniciativy COVAX pod vedením WHO, která má usnadnit přístup vakcíny proti koronaviru do zemí s oslabenou imunitou.

Tuniský předseda vlády vyzval ve středu na schůzce v Ženevě úřad pro zdravotnictví, aby urychlil poskytování vakcíny s cílem urychlit zahájení očkování v zemi, které je nezbytné k oživení její ekonomiky.

“Musíme zvýšit časový rámec pro příjem (vakcín). Nemůžeme akceptovat termíny pro říjen a listopad. Trvali jsme na tom, že náš zdravotní systém je pýcha.”

„Máme zkušenosti s imunizací a velkou logistikou imunizace, ale již nemůžeme snášet tento tlak (kvůli chybějící vakcíně).“

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, se ukázal jako spolupracovník.

“Tunisko navrhuje uzavřít partnerství se Světovou zdravotnickou organizací pro zahájení místní výroby (vakcín. Dohodli jsme se, že naše týmy budou spolupracovat, a až bude předseda vlády připraven, můžeme do Tuniska vyslat tým, který se specializuje na místní výrobu, aby pomohl Tunisko. “

Na celosvětové úrovni existuje problém rovnosti (přístupu) k vakcínám. „Ti, kteří se mohou zúčastnit, ne,“ řekl Dr. Tedros, který vyzval národy G7, aby v příštích dvou měsících darovaly 100 milionů dávek zemím s menšími finančními prostředky.

Tuniská vláda ve středu rovněž oznámila dohodu se Světovou zdravotnickou organizací v Tunisku o přijetí 100 000 nových dávek do konce července a dalších 500 000 v následujících měsících.

To je pozitivní pro severoafrickou zemi, která tento týden začala očkovat pracovníky v odvětví cestovního ruchu, jejichž oživení je zásadní pro tuniské hospodářství, které byla těžce zasažena bezprecedentní pandemií koronavirů.

Sezóna začala příchodem některých ruských, bulharských a českých touroperátorů i přes znepokojivou epidemiologickou situaci s desítkami úmrtí denně, celkem 13 126 úmrtí.

(se vstupy od agentur)