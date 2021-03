Lula da Silva, bývalá brazilská prezidentka, kritizuje světové vůdce ohledně reakce na pandemii

V exkluzivním rozhovoru s Christianem Amanpourem z CNN, bývalého vůdce, je často zmiňován Jako lola „Chybí vedení,“ řekl svět.

„Organizace spojených národů měla svolat mimořádné valné shromáždění, virtuální shromáždění, aby diskutovalo o Covid-19,“ řekl Amanpourovi z brazilského Sao Paula.

„Vládci se nechovají jako vládci,“ dodal. „Každý myslí sám za sebe.“

Da Silva také uvedl, že skupina G20 by měla okamžitě zpřístupnit vakcíny proti koronavirům po celém světě a umožnit chudým zemím, aby za ně později zaplatily. “Lidé, bez ohledu na to, kolik peněz země může mít … mohou dostat vakcíny … vrátíme je.” [for] Tato vakcína je poté, co skončíme s virem poté, co jsme tuto válku vyhráli. “

Toto pozvání nebudu popírat Ve svém prvním osobním rozhovoru Vzhledem k tomu, soudce zrušil minulý týden Da Silvova odsouzení za trestný čin – opětovné získání práva kandidovat na prezidenta – poskytla energickému exprezidentovi ten nejpravděpodobnější signál, že by se mohl znovu ucházet o prezidentský úřad, a řekl Amanpourovi, že „neodmítne“ pozvání na prezidentský úřad do roku 2022. Živel. „Pokud jde o okamžik kandidovat ve volbách, a pokud si moje strana a ostatní spojenecké strany uvědomí, že mohu být kandidátem, a pokud jsem v dobrém zdravotním stavu, s energií a mocí, kterou dnes mám,“ 75 -rok starý řekl: „Mohu vás ujistit, že toto pozvání neodmítnu.“. Řekl také, že byl ovlivněn úspěšnou prezidentskou kampaní Joe Bidena. „Když jsem viděl, že je Biden zvolen, myslel jsem si, že mu bylo 77 let! Je mi stále 75 a každý den říkám, že mám 75 let, ale 30 energie a síly.“ Da Silva byl zvolen prezidentem v roce 2002 jako labouristický kandidát a zůstal u moci až do roku 2013, kdy se jeho zvolená nástupkyně Dilma Rousseffová stala první prezidentkou v zemi. Pokus o návrat v roce 2018 poté, co byla země vyřazena Vyšetřování „mytí aut“ Ve městě to vyvrcholilo Přesvědčení o korupci a praní peněz Což popřel. Da Silva byl z vězení propuštěn v roce 2019. Soudce Nejvyššího soudu Edson Fashin, který minulý týden zrušil své přesvědčení, uvedl, že městský soud v Curitibě, který ho odsoudil, jednal mimo jeho jurisdikci. Fachin nařídil obnovu řízení u federálního soudu v Brazílii. READ Koordinátorka Trump Coronavirus Deborah Birxová se ujala práce v čištění vzduchu světové zprávy V rozhovoru pro Amanpoura popsal da Silva svůj případ jako „největší soudní frašku v historii Brazílie za 500 let“. Dodal, že nebude mít žádný „problém“ s tím, že bude zkoušen nebo zkoušen znovu. „Je jen jeden Brazilec, který chce v tuto chvíli znát pravdu a jen pravdu: to jsem já.“ Pokud je bývalý levicový vůdce stále viditelný do října 2022, bude mít možnost napadnout současného pravicového prezidenta. Jair Bolsonaro U volební urny. Bez ohledu na to, kdo kandiduje, bývalý prezident uvedl, že země postižená pandemií nemůže pokračovat s Bolsonarem v čele. „Potřebujeme výzvu k volbě nebo znovuzvolení někoho, kdo má jiné myšlení než Bolsonaro.“ Bolsonaro byl široce kritizován za to, jak zvládl pandemii, protože Brazílie čelí a Zničující návrat Z koronaviru. Brazílie, jedna z nejhůře zasažených zemí na světě, zaznamenala ve středu 2 648 dalších úmrtí a 90 303 nových případů COVID-19 – nejvyšší denní nárůst případů od začátku epidemie. Da Silva kritizoval úsilí současné vlády o zvládnutí ohniska nákazy slovy: „v Brazílii neexistuje žádná kontrola“. Popsal odstávky jako „nutné“ – něco, co Bolsonaro opakovaně odmítl – a nepříznivě porovnal současnou strategii koronavirů v zemi se strategií bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa a řekl: „Nedostatek v Brazílii a také ve Spojených státech s prezidentem Trumpem odpovědnosti bylo obrovské. “ “[Bolsonaro] Raději se probudí ve 4 ráno a chrlí své lži na svém mobilním telefonu, na sociálních médiích a vytváříme falešné zprávy, jaké jsme v historii Brazílie nikdy neviděli, a nebere to vážně. Řekl Da Silva. Da Silva také uvedl, že Bolsonaro by měl „alokovat peníze na zdravotnictví, část našeho rozpočtu na financování malých a středních podniků a část peněz na investice do infrastruktury, která může vytvářet pracovní místa“. Bolsonaro dříve obvinil da Silvovu kritiku, že je politicky motivován, a bránil své vedení pandemie koronavirů s tím, že místní úředníci mají pravomoc přijímat nezbytná omezující opatření a že jedná v ekonomických zájmech občanů. READ Australský ministr financí Josh Freidenberg hovoří o mediálním zákoně s Facebookem Jak uvedla CNN, někteří členové brazilské veřejnosti nepřijali sociální distanční opatření, podobně jako příklad, který uvedl současný prezident. Ve zprávě pro Brazílce je da Silva prosil, aby zůstali ve svých domovech „kvůli lidskosti a národu“. “Nemůžeme dovolit tomu občanovi … věřit, že má právo jít ven bez masek do ulic a jít na shromáždění a večírky, aniž by [into] Může také jít domů s virem a předat ho matce, otci a babičce. “