Tom Stoppard versus Mike Nichols

Američané měli tendenci považovat Stopparda za příliš chladného, ​​zdvořilého nebo inteligentního pro divadlo. Během výroby v New Yorku Skutečná věcA Harris, který režíroval Nichols, citoval okamžik zkoušky, kdy Nichols řekl: „Ne, Tom, tato scéna je o tobě! zda je to možné., Ve dvacátém století zůstat jako v popové písni „věřícím“ v lásku. Naproti tomu je Lee přesvědčen o Stoppardově názoru, že při inspiraci jeho práce hraje jeho představivost větší roli než jeho autobiografie. Byl citován ve své hře z roku 1995, tušA Kdo vzpomíná na své dětství v Indii. „Jde o myšlenky, které jsem měl víc než dny, kdy jsem žil.“

Bylo to během zkoušek pro Arcadia Stoppard zjistil, že oba jeho rodiče byli Židé (jeho matka mu řekla, že jeho otec byl jediný) a že mnoho jeho příbuzných zemřelo při holocaustu. V roce 1999, tři roky po matčině smrti, napsal esej s názvem „On Turning Out to Be Jewish“, esej o jeho úžasu z poznání této jeho části a jeho strachu, že minulost přišla „příliš pozdě“. Jeho práce se změnila, což někdy naznačovalo jeho identitu, když pokračoval v boji s pruhy historie o velikosti tektonických desek. Ve svých 60 letech napsal Nezkrotnou ambici Utopické pobřeží (2002), Devět hodinová trilogie, 70 postav na osobních a sociálních nákladech politické intolerance.

Nichols je záhadný, protože jeho život žije na veřejnosti jako celebrita. Mezitím se Stoppard jeví jako anonymní, protože jeho práci nelze vysledovat zpět k jeho životu.

Pod vlivem Isaiaha Berlína je to epos Alexandra Herzena, Sashy Bakunina a dalších ruských revolucionářů a jejich rodin a vyvrcholení Stoppardovy celoživotní posedlosti „vzdorováním univerzálním řešením“, jak napsal Lee. Ale hra se dotkne také snů a politických a osobních voleb – volby mezi domácími boji a útěkem do exilu a nemožností žít příkladným životem. Představuje měnící se svět, s nímž se Stoppard setkal na přelomu století, a poukazuje na měnící se identitu, kterou v sobě začal vidět. Ve své další hře Rock and Roll Music (2006), ústřední postavou je český židovský chlapec, který opustil Cambridge, kam po válce uprchl, aby se vrátil do Prahy. Do teď Rock and Roll Music Není autobiografický, protože se odchyluje od angažovanosti v revoluci v roce 1968 a od cen a potěšení všeho nadšení, včetně cen a potěšení marxistických mistrů.

Kolem roku 2012, poté, co si Stoppard přečetl román Dasha Dirnditch TerstA O Židech, kteří uprchli před nacisty před druhou světovou válkou a mlčeli o tom, začal psát Leopoldstadt. (Hrát to Otevřelo se v Londýně před pandemií, Znovu se otevře v červnu.) Více než Rock and Roll Music, Je to autobiografické a není. Mladý židovský muž jménem Leo, který snadno vidí alternativní postavení Stuparda, se po holocaustu objeví ve Vídni, aby našel všechny přeživší příbuzné. Ale v některých ohledech dramatičtější než Rock and Roll, Leopoldstadt Otevírá to globální příběh o tom, jak se sice můžeme od zvěrstev v průběhu času odvrátit, ale ztráty nás mohou jen pronásledovat. Na předposlední stránce je přečteno jméno každého příbuzného, ​​který zemřel, a tábor, ve kterém zemřeli. Slovo Osvětim To se opakuje sedmkrát.