Poslední dopis od Jima Boeheima následuje jeho rodné Syrakusy do nové školy

SYRACUSE, NY – Jim Boehme naposledy přednesl poslední zprávu před mužským basketbalovým týmem Syrakus jako hlavní trenér.

Tým se sešel v hotelové konferenční místnosti poté, co prohrál turnaj ACC v Greensboro, což byl rutinní trénink, když byli Orange na cestách. Boeheim udělal totéž v předchozím roce, kdy jeho sezóna skončila.

Pro Simira Torrence, rodáka ze Syrakus, který v příští sezóně zakončí kariéru v Binghamtonu, se zpočátku nezdálo nic neobvyklého.

Pak začal mluvit Bohem.

Poděkoval členům týmu za to, že jsou součástí jeho odkazu. Za totéž poděkoval svým asistentům trenéra.

Torrence řekl, že to bylo jiné než v předchozím roce.

„Tak trochu šel uličkou příběhu,“ řekl Torrence. „Prošel si svůj příběh o tom, jak se k tomu dostal a jak začal. Řekl nám víc, než jsme o sobě věděli, a dal nám trochu pochopení toho, čím musel projít, aby získal práci a udržel si ji.“

Jak příběh pokračuje, Boeheim měl v roce 1976 pohovor o práci kouče na University of Rochester, když bývalý hlavní trenér SU Roy Danforth překvapil program tím, že zamířil do Tulane.

Když se Syrakusy chystají zahájit celostátní pátrání, Boeheim řekne správcům školy, že je pro tuto práci tím nejlepším člověkem, ale oni musí jednat rychle. Mohli to mít s rekruty Rooseveltem Bowiem a Louisem Orrem. Nebo můžete Rochester.

Nakonec Boehm řekl hráčům, že končí, řekl Torrence. Řekl jim, že očekává, že bude Adrian Autry najat jako trenér.

„Myslel jsem, že zadržuje emoce,“ řekl Torrence. „Cítil jsem jeho vášeň a jak moc rád dělal to, čeho byl schopen. Nepamatuji si, jak dlouho (mluvil), ale bylo to dost dlouho na to, abychom všichni cítili to, co on.“

Torrencova rada z Boeheimova posledního projevu: Věřte si a bojujte za to, co chcete.

Torrence to nyní dělá a zanechává tři trenéry, kterým stále věří, a město, ve kterém vyrostl, aby se mohl dopracovat ke kariéře profesionálního basketbalového hráče.

Aby to dokázal, řekl Torrence, musí dát to nejlepší, co může. K tomu potřeboval opustit Syrakusy.

Torrence řekl, že to všechno nechá za sebou bez spálených mostů nebo tvrdých pocitů.

Toto léto Torrence dvakrát týdně v malé církevní tělocvičně v Camillus připomínal, jak vypadá nejlépe.

Posouval míč v přechodu, škrtal obránce soupeře a lokalizoval střely. Probojoval se k čáře trestného hodu a bránil celou plochu.

Dva roky průměrných představení na velké scéně v Syrakusách ztěžovaly zapamatování této verze. Místní odpůrci mluvili Torranceovi nesmysly o jeho nedostatečném úspěchu na SU.

Odpověděl tím, že do letních ligových zápasů hraných před několika stovkami fanoušků vnesl stejnou výhodu a energii jako před tisíci v JMA Wireless Dome. Začal útočit, naštval soupeře a má svůj tým na prvním místě v nejvyšší letní soutěži.

To je člověk, kterým může být, když má míč ve svých rukou, řekl Torrence.

„Někteří lidé přinášejí věci v Syrakusách,“ řekl Torrence. „To mě vzrušuje. Až to udělají, dokážu jim, že se mýlí. Je to basketbal. Jsou to nesmyslné řeči. Nutí mě to nejen dokázat jim, že se mýlí, ale také dokázat, že mám pravdu.“

Řekl, že Torrence není jediný, kdo si myslí, že může stále hrát tímto způsobem.

Autry, Jerry McNamara a Allen Griffin, tři vracející se členové trenérského týmu mužského basketbalu, mu řekli, že věří, že by také mohl.

Ale řekli mu, že se to příští sezónu v Syrakusách nestane. Ne se seznamem, který bude nakonec posílen návratem Judaha Mintze a přidáním vysoce postavených strážců JJ Starlinga, Chance Westryho a Kylea Cavea Jr.

To vedlo k tomu, že Torrence přestoupil do Binghamtonu na svou poslední sezónu univerzitního basketbalu, po dvou letech v Syrakusách, které se shodovaly se seismickými změnami v programu.

Dva roky hraní za školu ve svém rodném městě mu na konci Boeheimovy kariéry poskytly místo v první řadě a nahlédl do začátku éry NIL ve vysokoškolském sportu, protože schopnost sportovců dostávat peníze začala přetvářet sport.

Torrence řekl, že Autry a jeho zaměstnanci mohli počkat, dokud tyto talentované brankáře nezamknou na místě, než se podělí o svou vizi o své budoucnosti, což mu poskytne méně času na vlastní volbu.

Místo toho byly průhledné.

„Řekli mi, že mě mohou vidět někde jinde a být lepší, než jsem byl v posledních čtyřech letech,“ řekl Torrence. „S kluky, které naverbovali a kteří se vrátili, mě v mixu neviděli, což bylo v pořádku. Respektuji to od trenéra, spíše než aby mi řekli, že mě potřebují. Trenérovi Autrymu vzdávám velký respekt.“

Torrence dosáhl Syracuse jako třetího rozehrávače programu a nikdy se z této role nedostal, průměrně 12,1 minuty a 2,5 bodu ve své kariéře.

Omezené příležitosti Torrenceho přiměly, aby začal uvažovat o přestupu v polovině minulého roku. Navzdory tomu zůstal Torrence na lavičce. Získal si reputaci jako rádce mladých rangerů, i když začali požírat jeho omezené minuty.

Poté, co po dvou nevýrazných sezónách musel najít třetí školu, aby dokončil svou kariéru, Torrence řekl, že nelituje, že se po dvou letech v Marquette rozhodl vrátit domů.

Příchod do Syracuse mu umožnil hrát za trenéra Síně slávy Boeheima a po boku některých z jeho nejlepších přátel v Albany City Rocks spoluhráčů Buddyho Boeheima, Jimmyho Boeheima a Joea Girarda III.

Torrence začal svou kariéru na Syracuse Academy of Sciences a vyrostl na jižní straně města, kde jeho rodiče provozovali obchod na rohu. Vždycky jsem miloval univerzitu. Jeho babička byla absolventkou SU. Nyní je také.

„Vím, že se na mě dívala svrchu, když jsem maturoval,“ řekl Torrence. „Musím se vrátit a hrát za své město. Vždy to byl sen, takže nemůžu být vděčný, nemůžu toho litovat, ať už jsem hodně na zemi, nebo ne tolik.“

Tato zkušenost mu dala místo v první řadě ke konci Boeheimovy kariéry. Torrence řekl, že trenéři odvedli dobrou práci, když se snažili izolovat tým od řečí o budoucnosti Boheme během sezóny.

Torrence řekl, že po jeho odchodu do důchodu se hráči potýkali s rolí, kterou hráli v jeho konci.

Řekl, že mladý tým šel do minulé sezóny s vědomím, že má před sebou velkou výzvu. Řekl, že si myslel, že to udělalo dobrou práci, když se podíval na seznam, ale přál si, aby byl úspěšnější a dal Boeheimovi šťastnější rozloučení nebo možná prodloužil jeho kariéru.

„Bylo to emotivní,“ řekl Torrence o tom, jak sezóna skončila. „Všichni jsme cítili, že si zasloužil lepší způsob, jakým vyšel. Myslím, že bude stále trénovat, pokud se dostaneme na turnaj NCAA. Myslím, že si zaslouží turné na rozloučenou – doufám, že na to bude mít další rok – aby mohl přijímat lásku, kterou měl dostat, místo nenávisti, kterou dostával. Takže to bylo emotivní. Ale na konci dne jsem nadšený, protože je teď šťastný.“

Boeheimův odchod do důchodu byl jednou z mnoha změn v programu za poslední rok.

Torrenceho čas v Syrakusách se také shodoval s příchodem éry NIL ve vysokoškolském sportu, turbulentním obdobím, které se zdálo navrženo tak, aby umožnilo hráčům jako on vydělávat na náhodnosti svého rodného města tím, že se objevili v reklamách a hostili tábory.

Místo toho, hráči, kteří vydělávají nejvíce peněz, jsou rekruti a převedení, kteří si vybírají vysokou školu.

Torrance odhadl, že loni vydělal téměř 10 000 dolarů z ničeho.

Na tuto částku si nestěžoval, ale připustil, že hráči Syrakus cítili, že finanční příležitosti v SU zaostávají za jejich vrstevníky z Power-Five, což Boeheim během sezóny zaznamenal.

Torrence řekl, že se zdá, že se situace zlepšuje. Ředitel atletiky John Wildhack nedávno řekl, že věří, že škola je na lepším místě bez NIL, než byla na začátku loňské sezóny.

„Slovo se šíří,“ řekl Torrence. Sportovci spolu mluví na sociálních sítích. … Podle životního stylu se pozná, jakým autem muž jezdí, jaké má oblečení, jaké akce navštěvuje.“

Torrance je jedním ze šesti dětí. Řekl, že část svých peněz použil na nákup školních pomůcek pro své synovce a synovce. Řekl, že se mu podařilo věnovat malou částku na basketbalový program chlapců SAS. Řekl, že ostatní hráči také použili své peníze k dobru. Torrens řekl, že Jean-Paul Ajac poslal většinu svých peněz členům rodiny v Africe.

Většina jeho finančních příležitostí, řekl, přišla, když Mike Bristol a 315 Foundation našli příležitosti, aby se objevil na charitativních a komunitních akcích. Většina z nich mu zaplatila tři nebo čtyři číslice. Při prověřování smluv se spoléhal na Jima Harta, svého bývalého trenéra AAU v Albany City Rocks, který má zkušenosti s osobními financemi.

Hráči Syrakus, kteří vydělávali peníze, se snažili vyjít s penězi těm, kteří nemohli, řekl Torrence, včetně hvězdného hráče Jesseho Edwardse, podpůrného centra Munira Hemy a týmových her.

Řekl, že tým byl obzvláště frustrovaný tím, že Edwards nebyl schopen finančně zúročit svou hvězdnou sezónu kvůli jeho mezinárodnímu statutu studenta.

Poté, co Torrence viděl zprávy o tom, kolik by měl Edwards vydělat po přestěhování do Západní Virginie – říká se, že je v šesticiferných číslech – řekl, že je vysoko.

„Necítili jsme, že je správné, že nic nedostal,“ řekl Torrence. „Zasloužil si hodně. A jsem rád, že dostal to, co dostane příští rok, protože ta (částka) je šílená.“

Torrence byl mezi hrstkou hráčů Syrakus, kteří loni podepsali téměř nulové smlouvy s obchodníkem z centra New Yorku Adamem Weitzmanem.

Před tím, než řekl, že už nebude platit sportovcům ze Syrakus, protože nevěří, že konzultant Kent Severud podporuje jeho úsilí, Weitzman řekl, že uzavřel nebo plánuje dohody s nejméně 13 sportovci ze Syrakus v celkové výši 1 milion dolarů.

Torrence řekl, že si vydělal „dva tisíce dolarů“ z dohody s Weitzmanem. Řekl, že dohoda nehrála roli v jeho rozhodnutí přestěhovat se do Binghamtonu a v současné době nemá dohodu s Weitzmanem.

Torrence řekl, že s obchodníkem udržoval vztah a Weitsman mu nadále radil a radil.

Torrence řekl, že jeho rozhodnutí přestěhovat se do Binghamtonu, spíše než finance, bylo o boji o jeho budoucnost.

Podat maximum během jeho poslední sezóny je klíčové. Role a hrací doba byly hlavními faktory.

Řekl, že další školy společného zájmu během jeho výběrového řízení zahrnují Bowling Green, Siena, Albany a Quinnipiac.

V Binghamtonu Torrence řekl, že očekává, že bude začínajícím tvůrcem hry, a pokud bude úspěšný, bude těžit z basketbalových spojení trenéra Levela Sanderse.

Před přistáním v Binghamtonu strávil Sanders pět sezón trénováním v České republice a byl spoluautorem knihy o mezinárodním hraní.

„Tamní trenérský štáb je výjimečný,“ řekl Torrence. „Znají hodně basketbalu. Mají spoustu kontaktů jak v USA, tak v zahraničí. To určuje mou budoucnost po Binghamtonu. Z dlouhodobého hlediska chci hrát basketbal co nejdéle a až přijde čas, začnu trénovat.“

