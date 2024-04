Říká se, že iPhone 16 přijde v několika nových barvách: zde je seznam

Zatímco iPhone 16 nebude obsahovat žádné drastické změny designu, Apple údajně plánuje změnit barevné možnosti. Podle dnešní nové pověsti bude iPhone 16 k dispozici ve dvou dalších barvách ve srovnání s řadou iPhone 15.

iPhone 16 barev

Zajímavé je, že zvěsti konkrétně poukazují na iPhone 16 Plus. Zdá se nepravděpodobné, že iPhone 16 a iPhone 16 Plus budou k dispozici v různých barvách, ale je třeba mít na paměti.

Pro připomenutí, zde je pět barevných možností pro iPhone 15 a iPhone 15 Plus:

Růžová barva

žlutá

modrý

zelená

Černá

Podle nové pověsti, která byla zveřejněna Dnes na WeiboiPhone 16 bude k dispozici v široké škále sedmi barev:

Růžová barva

žlutá

modrý

zelená

Černá

bílý

nachový

Opět je to v tuto chvíli jen fáma a je to jen povrchní. Určitě by však bylo hezké vidět, že Apple nabízí iPhone 16 v širší škále barev… a možná budou některé z těchto barev výraznější a méně tlumené, než jaké máme nyní.

Jakou barvu by měl podle vás Apple vyrobit iPhone 16? Dejte nám vědět do komentářů.

Následujte příležitost: Vlákna, Cvrlikání, InstagramA Mastodon.

Přečtěte si více: