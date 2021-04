Mám mít v paži vakcínu Covid?

U pacientů, kteří mají lymfedém nebo je u nich riziko vzniku lymfedému, může být tento nežádoucí účinek znepokojující. Pokud má někdo lymfedém v obou pažích nebo pokud je u pacienta riziko vzniku lymfedému v obou pažích, některá zdravotnická zařízení doporučují jeho pacientům preventivně dostat vakcínu Covid-19 do rozkroku. Obavy spočívají v tom, že vakcína by mohla paže více nafouknout nebo u osob s rizikem vzniku lymfedému by mohla způsobit znepokojující příznaky, pokud by nebyly přítomny.

Imunitní odpověď může být také méně účinná, pokud byla injekce podána do paže bez lymfatických uzlin nebo do paže se špatnou lymfodrenáží.

“ Lymfatické cévy jsou odpovědné za vypouštění tekutin ze všech našich tkání, takže pokud váš odtok lymfy není dobrý, vaše tkáně nabobtnají z tekutiny – to také znamená, že vakcínu nebudete přenášet velmi efektivně z tkáně do lymfy, ” řekl Mark Jenkins, ředitel Centra pro imunologii na University College of Medicine v Minnesotě.

Sherrill Brownell, zástupce ředitele Výzkumného programu pro lymfedém ve Všeobecné nemocnici v Massachusetts v Bostonu, uvedla, že pacienti, kterým byly odstraněny lymfatické uzliny z paže, mohou dostat vakcínu do zdravé paže místo do slabin.

Lidé, kteří mají (nebo měli) rakovinu prsu.

Oteklé lymfatické uzliny v podpaží mohou být známkou rakoviny prsu. Paní Brunel řekla: Pokud někdo, kdo má v anamnéze rakovinu prsu, věděl, že vakcíny Pfizer-BioNTech nebo Moderna mohou produkovat zvětšené lymfatické uzliny, mohlo by to pro ni být „velmi děsivé, protože si mysleli, že by se mohlo jednat o opakování“.