Ve věku 94 let zemřel český prozaik Milan Kundera









12. července 2023

(AFP) – Milan Kundera, autor knihy Nesnesitelná lehkost bytí, jejíž temné a provokativní romány zahalily tajemství lidského stavu, zemřel, řekla ve středu mluvčí Knihkupectví Milana Kundery v jeho rodném Brně. Bylo mu 94 let.

„Bohužel mohu potvrdit, že pan Milan Kundera zemřel včera (v úterý) po dlouhé nemoci,“ řekla agentuře AFP.

Svou osobitou satirou a poetickou prózou se Kundera snažil vyjádřit poutavé i absurdní v životě, přičemž čerpal z vlastní zkušenosti, kdy byl kvůli disentu zbaven českého občanství.

Ve svém kritickém díle The Art of the Román (1986) řekl, že život je past, kterou jsme vždy znali: narodili jsme se, aniž bychom o to žádali, uzamčeni v těle, které jsme si nikdy nevybrali, předurčeni zemřít. „

Vzpurné mládí

Kundera se narodil 1. dubna 1929 v Brně, v tehdejším Československu. Jeho otec byl slavný pianista.

Studoval v Praze, kde vstoupil do komunistické strany, překládal francouzského básníka Apollinaira a psal vlastní poezii.

Učil také na filmové škole, kde mezi jeho studenty patřil budoucí režisér Akademie Miloš Forman.

Přestože deklaroval svou oddanost komunismu, nezávislý duch Kunderova psaní ho brzy dostal do problémů.

V roce 1950 byl vyloučen ze strany, znovu vstoupil v roce 1956 a znovu vyloučen v roce 1970 poté, co bylo rozdrceno reformní hnutí Pražské jaro, v němž hrál roli.