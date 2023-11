Timothy Garton Ash: „My Evropané jsme se stali línými a arogantními“ | kultura

Pokud Tony Judt napsal, Poválečný Zdá se, že štafetu převzal vynikající průvodce postnacistických evropských dějin Timothy Garton Ash. Novinář a historik narozený v Londýně publikoval (1955) letos Vlasti, osobní historie Z Evropy (Taurus), nádherná kniha, která poskytuje pochopení kontinentu, zejména éry, která začala po pádu Berlínské zdi až do roku 2022. Soudě podle jeho slovní hry, pokud toto byla poválečná éra, stala se poválečná éra. Pokud jde o to, co přijde potom, nemáme křišťálovou kouli, ale jednu nebo dvě věci víme.

otázka. Váš otec bojoval v Normandii proti Němcům a vy vyprávíte příběh o tom, jak jste potkali syna nepřátelského vojáka a jak se další generace stala spojenci. Myslíte si, že my Evropané se vždy umíme vžít do kůže jiných lidí?

Odpovědět. To by mělo být to, co my Evropané děláme neustále, ale myslím, že stále máme před sebou cestu. Dosáhli jsme toho, že máme miliony Evropanů, kteří se v zahraničí cítí jako doma. Ale když se podíváte na krizi eurozóny nebo dokonce na válku na Ukrajině nebo na uprchlickou krizi, tato empatie nestačí.

s. Tuto éru ve své knize, od roku 2008 do války na Ukrajině, definujete jako éru „po zdi“.

A. Toto období začíná pádem Berlínské zdi a končí úplnou invazí na Ukrajinu v roce 2022. Stejně jako fotbal je to hra dvou poločasů: máme tu první polovinu od roku 1989 do roku 2008, ve které jsme bezprecedentní pokrok v šíření svobody a demokracie s mimořádným rozšířením Unie Evropská unie o nové svobodné země, které dříve na mapě neexistovaly. Od roku 2008 máme obrat dolů, řadu krizí: s vypuknutím světové finanční krize, Putinovým útokem na Gruzii, krizí eurozóny, narušení demokracie v Maďarsku, uprchlickou krizí, Krym, Brexit a Covid. -19. A Trump a tak dále až do února 2022. A když se ptáte proč? Polovina odpovědi je „arogance“. Prostě jsme se stali samolibými, línými, samolibými a arogantními. Mysleli jsme si, že když nám to léta fungovalo dobře, věci budou takto pokračovat. Jinými slovy, zaměnili jsme historii s malým „h“, jak se to ve skutečnosti děje, s historií s velkým „H“ jako hegelovský proces nevyhnutelného pokroku směrem ke svobodě. Ale nemyslím si, že jsme na začátku 90. let byli tak samolibí nebo arogantní.

s. Zbývá ještě nějaká naděje?

A. Včera jsem v Madridu u brány parku Retiro našel plakát se Stefanem Zweigem – a všichni na něj ukazují Včerejší svět. Když psal, Evropa byla ve válce, jeho země byla okupována, jeho lidé byli ničeni a všechno bylo v troskách, takže cítil beznaděj a spáchal sebevraždu. Pozice, ze které píšu, je úplně jiná. Většina Evropy je stále relativně svobodná a většinu EU stále tvoří demokracie. Nyní jde spíše o mobilizaci k obraně nejlepší Evropy, jakou jsme kdy poznali, než o zoufalství ze všeho, co jsme ztratili.

s. Do jaké míry ohrožuje Putin náš způsob života?

A. Nejen kvůli válce na Ukrajině. V celosvětovém průzkumu veřejného mínění, který jsme provedli v Oxford Research Institute, jsme zjistili, že znepokojivý počet lidí mimo Evropu věří, že Evropská unie se pravděpodobně v příštích 20 letech zhroutí. Existuje silná korelace mezi těmi, kteří věří, že se EU zhroutí (67 % například v Číně), a těmi, kteří věří, že Rusko pravděpodobně vyhraje válku na Ukrajině. Jinými slovy, ve válce na Ukrajině je v sázce důvěryhodnost EU mnohem více než osud této země samotné.

s. Demokracií ubývá a tím pádem i role Evropy ve světě. Souhlasíte a proč?

A. Evropa má stále mimořádnou měkkou sílu. Pokud položíte otázku jinde než ve vaší zemi, kde byste chtěli žít? Lidé říkají, že téměř všude, v Evropě nebo ve Spojených státech, nikdo nechce žít v Číně nebo Rusku. Milují náš životní styl a hodnoty. Co nám chybí, je tvrdá síla. Takže výzvou je vyvinout nějakou tvrdou sílu, která odpovídá naší měkké síle. Nyní, v tomto novém období, protože si myslím, že období po zdi skončilo, jsme v novém období, které neznáme, jak se jmenuje, je to o tom, jak čelíme výzvám zvenčí: ať už jde o Rusko, Čínu nebo Turecko. . Afrika, klimatické změny, migrace a možnost znovuzvolení Trumpa. Velká část budoucnosti Evropy již nezávisí na tom, co děláme na našem kontinentu, což je příběh posledních padesáti let, ale spíše na tom, co děláme ve zbytku světa.

s. A co řízení? Popsal jste svá setkání s vůdci jako Gorbačov a Kohl…byli to větší vůdci, nebo jsme si je idealizovali?

A. Nemyslím si, že můžete číst historii Evropy za posledních 50 let a myslet si, že na jednotlivcích nezáleží. Jednotlivci jsou v historii opravdu důležití. Historie České republiky by dnes byla úplně jiná, kdyby nebylo Václava Havla. Ke sjednocení Německa by nedošlo tak snadno a rychle bez Michaila Gorbačova, Helmuta Kohla a George H.W. Nářek, že už nemáme vůdce, často slyšíme od bývalých vůdců, kteří mají tendenci věřit, že v jejich době to bylo lepší. Mario Draghi prokázal velkou míru vedení. Kaja Kallas z Estonska byla působivým vůdcem velmi malé země, která se nachází přímo na frontě s Ruskem. Ursula Von der Leyen odvedla poměrně dobrou práci. Takže si nemyslete, že je to všechno špatné. Na co bych zde rád upozornil, je nedostatek strategického vedení centrální mocností v Evropě, kterou je v konečném důsledku Německo. Emmanuel Macron má strategickou vizi, ale nemá schopnost ji dosáhnout. Německo má sílu, ale nemá strategickou vizi.

s. Máte na mysli Schulze i Merkelovou?

A. Mluvím o současnosti, o Schulzovi. Ironií Merkelové je, že je svým způsobem ztělesněním nejlepších vlastností současného Německa: skromná, zodpovědná, rozumná, vždy hledající mírové urovnání, dialog, vždy se snažící dodržovat zákony… vlastnosti. Existuje však řada velkých chyb, jako je neschopnost reagovat na krizi eurozóny. Pokud by Merkelová v roce 2010 řekla „cokoli je třeba“ a ne Draghi o dva roky později, bylo by to mnohem méně; To samé v roce 2014 před anexi Krymu. Merkelová byla zodpovědná za slabou evropskou reakci, která umožnila tak závislou německou ekonomiku nebo umožnila Viktoru Orbánovi zničit demokracii v Maďarsku, kde má Německo jedinečně silnou pozici. Takže v roce 2000 je spousta hříchů opomenutí a někdo žertem navrhl, aby se její monografie jmenovaly: „Moje omluva“.

Timothy Garton Ash během rozhovoru Samuel Sánchez

s. Uvidíme Ukrajinu uvnitř Evropské unie?

A. Myslím, že to byl transformační moment pro místo Ukrajiny v historii, jeden z těch okamžiků, které se odehrály jednou za století, kdy se nejen mění země, ale mění se i vnímání celého světa. Do Evropské unie vstoupíte úplně jinak než ostatní země, krůček po krůčku, postupně, sektorově a nic takového se nestane ze dne na den. Bude to nový druh spojení.

s. Dojde ke zvratu Brexitu? Vrátí se Velká Británie do Evropy?

A. Máme za sebou vrchol brexitu a dokonce i vláda Rishi Sunaka podniká malé kroky k přiblížení se k EU. Cameronův návrat je toho signálem, něco, co by bylo před rokem nebo dvěma nemyslitelné. Ale to je irelevantní. Pokud se nestane něco mimořádného, ​​bude příštím premiérem Keir Starmer, který následně podnikne další kroky k návratu blíže k EU. Pokud si Evropská unie povede dobře, vrátí se toto téma do britské politické agendy na konci tohoto nebo na začátku příštího desetiletí. Možná se budeme bavit o návratu k celní unii nebo jednotnému trhu. Je to tak trochu na vás.

s. Je něco, na co můžeme být dnes v Anglii hrdí?

A. Jsem vášnivý anglický Evropan, takže svou zemi miluji a stále je na co být hrdý. Je to krásná země s neobvyklou kulturou a úžasným smyslem pro humor. Britská demokracie přežila a je v mnohem lepším stavu než americká demokracie. Špatnou zprávou je, že katastrofální rána do pověsti Británie a její přitažlivosti díky měkké síle a mezinárodnímu vlivu není o nic méně důležitá než negativní ekonomické důsledky, které vyplynuly z vystoupení Británie z Evropské unie. Nyní je Británie mnohem méně důležitá i pro Spojené státy. V kontinentální Evropě zmizel z diskuse. Došlo ke katastrofální ztrátě vlivu, kterou je velmi těžké zvrátit. Konzervativci to kompenzují trapnou rétorikou o velikosti Británie. Pokud jste skvělí, není třeba to říkat. Ale demokracie jako celek přežila. Když se podíváte na výzvy demokracie v EU a nyní i ve Španělsku, Británie je někde uprostřed.

s. Dokáže Cameron zachránit konzervativce?

A. Vůbec ne. Vsadím se s vámi o velkou láhev dobrého šampaňského, že konzervativci v příštích volbách prohrají. Je to velmi zvláštní volba a jen dokazuje Sunakovo zoufalství.

s. Trápí vás situace ve Španělsku?

A. Jak nemůže být situace tak polarizovaná, aby nebyla alarmující? Po mnoho desetiletí bylo Španělsko jedním z úspěšných příběhů, jedním z těch evropských příběhů demokracie a svobody, které jdou dohromady. To je zjevně znepokojivé. Velmi doufám, že se Španělsko z této krize dostane, zejména proto, že francouzsko-německé duo není dostatečné pro vedení, které Evropská unie potřebuje. Draghi byl třetí z vedoucího tria. Donald Tusk může být tím člověkem, ale má doma obrovské problémy, které obracejí trend populismu v jeho zemi. Španělsko je jednou ze dvou nebo tří zemí, které jsou schopny hrát významnou strategickou roli v evropském vedení, pokud dokáže vyřešit vnitřní problémy, kterým čelí.

