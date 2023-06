Rozbití sítě pašování stovek migrantů do Německa s podporou Eurojustu | euroguest

Eurojust a Europol pomáhaly soudním a donucovacím orgánům v Německu, Rumunsku a Srbsku při likvidaci organizované zločinecké skupiny, která údajně pašovala stovky migrantů do Německa. Během společného pracovního dne byli v Německu zatčeni dva podezřelí. Na slyšení bylo vzato devět dalších lidí v Rumunsku. Prohledáno bylo 15 míst, z toho jedenáct v Rumunsku. Úřady zabavily luxusní auta, peníze, několik mobilních telefonů a další důkazy. Operace se zúčastnilo asi 200 policistů.

Kredit: DIICOT a Poliția

Vyšetřování začalo poté, co byla na německé půdě poblíž hranic s Rakouskem, Českou republikou a Polskem zatčena řada tureckých a syrských občanů. Migranti byli pašováni z Turecka do Německa přes Bulharsko/Srbsko a Rumunsko po tzv. balkánské trase s využitím různých dopravních prostředků. Na cestě mezi Temešvárem (Rumunsko) a Německem pašeráci využívali nákladní automobily, kde byli migranti několik dní ukryti mezi zbožím za nelidských podmínek. V některých částech cesty museli migranti také překračovat hranice pěšky, aby se vyhnuli oficiálním hraničním kontrolám. Mezi jednotlivými fázemi cesty byli migranti ubytováni v přeplněných dočasných ubytovacích zařízeních, které postrádaly základní hygienu.

Celkově jsou vyšetřované osoby v tomto případě podezřelé z pašování více než 560 osob do Německa a více než 300 osob do Rumunska. Každý imigrant musel zaplatit mezi 4 000 a 10 000 EUR, v závislosti na části trasy. Zločinci například zaplatili 4 000 až 5 000 eur za převoz z Rumunska do Německa.

Kredit: DIICOT a Poliția

Za účelem odhalení a rozbití mezinárodně působící sítě převaděčů migrantů zřídil Eurojust společný vyšetřovací tým složený z německých, rumunských a srbských orgánů. Europol usnadnil výměnu informací, poskytl analytickou podporu a vyslal do Rumunska odborníka na podporu činností na místě během pracovního dne.

Další podporu poskytly rakouské donucovací orgány.

Srbské policejní orgány již v červenci 2022 v rámci vlastního vyšetřování zadržely pašeráka odpovědného za koordinaci v Srbsku.

Na šetření se podílely tyto subjekty: