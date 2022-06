Texas Softball vypadá, že znovu překoná šance – Texas Monthly

Všem závodům Vince Younga a vítězům čtvrtého čtvrtletí James Street, všem slavným okamžikům Daryla Royala a Maca Browna a všem těm nocím, kdy věž Texaské univerzity zapálila oranžově, představujeme nejnovější a největší přírůstek do Longhorn tradice: Létající srdce.

Pokud někdo nemá lepší vysvětlení, jak softbalový tým UT oživil neuspokojivou sezónu a dovedl ji na práh toho, co by mohlo být jednou z nejpravděpodobnějších a nejinspirativnějších národních lig v historii školy, tady jdeme.

Od té doby Mike White, trenér softballu po dlouhá staletí Blikalo špinavé číslo V jeho verdiktu z prohry s Oklahoma State během mistrovství Big 12 minulý měsíc bylo UT po skončení sezóny na roztrhání.

„Chrání naše záda,“ Marie Iakubo, hlavní rybář Řekl od jejího trenéra. „To je to, co to pro nás znamenalo.“

Nyní se Longhorns poprvé dostaly do prvního kola mistrovství světa žen (WCWS). Středeční první zápas v Oklahoma City uvidí známého soupeře v kopaném soupeřova týmu: urgentní tým Oklahoma.

Na otázku, jak budou Longhorns reagovat na všechny ty ječící fanoušky OU, kteří s největší pravděpodobností zabalí místo, Texas Hailey Dulcini Řekl: „Jen si říkáme, že nám fandí.“

Oklahoma je můj oblíbený – velký čas. Texas je prvním nezařazeným týmem, který postoupil do mistrovské role v historii WCWS. Longhorns byli tak daleko, že NCAA nebyla připravena na to, aby UT pořádala softballový turnaj na konci sezóny. Texasané byli jedinými z osmi týmů, kteří nebyli oceněni.“Vstupenka je perforovaná„ Podpisové klobouky a pamětní klobouky po kotvení slev. Oblečení uvízlo ve skladišti v Memphisu. Nebo jim to alespoň bylo řečeno.

„Dostali jsme závan neúcty,“ řekl Iacobo. Dolcini zveřejnil následující tweet:

Tweet vložit Tweet vložit Dokážete na těch obrázcích vidět rozdíl? Oh blázen, nikdy jsi nás nedostal k tomu, abychom vyhráli… 0 košil, 0 klobouků a žádný štítek s děrným štítkem. Tolik o zkušenostech studentského sportovce HA. https://t.co/gMbHv4tzJ9 – Hailey Dolcini 28. května 2022

Sooners mají skóre 57-3 a v letošní sezóně se umístili na 1. místě na Wire to wire a neskrývali se hodnocením Best Team Ever. Sooners v této sezóně vyhráli čtyři z pěti proti Longhorns, včetně sobotní výhry 7:2 ve Světové sérii Women’s College World Series, která sloužila jako První vysokoškolská softballová hra pro ženy Vysílat celostátně na ABC. Ti, kteří hru sledovali, možná nejprve objevili působivý produkt, který se hraje rychlým tempem a vyznačuje se vysokými sázkami, elektrickými postavami a vysokými očekáváními.

Texas postupuje díky různorodé skupině hráčů, kteří byli na tom nejlepším jevišti tohoto sportu. Outfielder Courtney Day má Homerid ve třech po sobě jdoucích hrách WCWS. Nadhazovačka Estelle Czech má ve třech hrách ERA 1.11. Texasané vyvíjejí neustálý tlak na soupeře s alespoň jedním běžcem na základně ve 25 z 33 běhů na WCWS. Nová důstojnice 3. základny Mia Scott má v této sezóně 26 zásahů v základně a majorka 2. základny Janie Jeffersonová má 39 zásahů v základně NCAA, což je rekord v Texasu.

Softbalový tým se v této sezóně rychle stal tak impozantní silou, že jejich tři porážky byly novinkou, zejména ta první. Oklahoma zahájila sezónu 38 výhrami v řadě prohrává s texasem 16. dubna. Někteří brzy zjistili, že oslavy Longhornů byly té noci přehnané.

Toto bylo téma OU po zápase po sobotní výhře 7-2 nad Longhorns. „Měli jsme něco dokázat,“ hráč druhého ročníku Tyare Jennings Řekl. „Žádný tým nás neporazí dvakrát.“ No, Texasané budou muset Sooners porazit ještě dvakrát, pokud mají Longhorni nějak dokončit svou nepravděpodobnou cestu a zvednout trofej národního mistrovství.

A pokud se jim to podaří, každý trenér, manažer a kapitán týmu, který stojí za námahu, bude zvažovat prostředníček Mikea Whitea. Za několik let, až se budoucí fanoušci Longhorns ohlédnou za touto softbalovou sezónou, pravděpodobně nebudou schopni vysvětlit, jak k ní došlo.

I takový může být sport. To je důvod, proč milujeme soutěžení a proto jsme k ní navždy přitahováni. To je také důvod, proč každý hráč, trenér, fanoušek, maskot a prodejce párků v rohlíku věří v možnosti, i ty nejnepravděpodobnější. Longhorns jsou připomínkou toho, co se může stát, když se tým neustále zasekává, i když věci nejdou dobře a mimo šatnu ve skupině téměř nikdo nevěří.

Vezměte si luk, Miku White, ty mazaný ďáble. Uprostřed sezóny, kdy Texasané nevypadali dost dobře na to, aby mohli konkurovat nejlepšímu hráči v zemi, váš prostředníček všechno změnil.

Longhorns vedou 9-3 od chvíle, kdy White řekl rozhodčímu, co si myslel poté, co byl White vyloučen za prohru v šampionátu Big 12 s Oklahoma State. UT dosáhlo Championship Series vítězstvím Šest vyřazovacích zápasů ve WCWS.

Podél cesty, Texas měl řadu skvělých výkonů od začínajících nadhazovačů, nejvíce pozoruhodně Dolcini. Nováčka Sophia Simpsonová se probojovala do plnohodnotného finále s sezónou v sázce v hlavním regionálním finále proti Arkansasu. Češi v pondělním prvním utkání hlavičkou udrželi Oklahoma State bez branek. Když Češi zakolísali ve druhé brance vítěze, Dolcini předvedl pět zákroků v sezoně.

Nic, co Longhorns udělali, nebylo působivější než odraz od manka 5:0 v tom druhém pondělním zápase. Homer jednoho dne ve čtvrtém vrátil Longhorns do hry a poté, když byla sezóna na spadnutí, Texasané inkasovali pár z Oklahoma State. chyby Vstřelit tři zápasy v pátém zápase a vyhrát 6:5.

Bílý má smíšené a identické formace, staví čtyři nováčky na první základnu, pět na třetí, sedm na levé pole a devět na pravé. Po cestě vytvořil tým, který je hluboký, vynalézavý a vyvážený. Pokud byly týmy posuzovány podle toho, jak si vedly s jasnými světly a velkým pódiem, Texasané obstáli v každém testu.

Tento Longhorns je na rozdíl od týmu, který prohrál 17-3 s Baylorem 7. května ve svém předposledním zápase základní části. To byla nahnutá ztráta v historii školy a věci se měly zhoršit. V semifinále Big 12 byli Longhorns na cestě k prohře 6-1 s Oklahoma State, když se White vykopl z tohoto zápasu a na cestě ze hřiště se otočil a pozdravil prostředníčkem.

„Nechceš být rozptýlením a já jsem způsobil rozptýlení,“ později Řekl.

Nebo možná přesně to Texas potřebuje. Následuje spousta ždímání rukou. Bílý byl vyhubován Big 12 – to ne! Pak přišly nejrůznější omluvy. To, co Whiteovo gesto udělalo – ať už to očekával, nebo ne – přesměrovalo pozornost Longhornů. Místo toho, aby se mluvilo o neuspokojivé sezóně, byli hráči dotazováni na jejich trenéra.

Longhorns nedokázali získat jedno ze svých šestnácti regionálních hostitelských míst v prvním kole turnaje NCAA. Místo toho byli posláni o dvě časová pásma pryč do Seattlu. Hráči později řekli, že být poslán pryč z domova – kde jsou pohromadě jen hráči a trenéři, s menším počtem rozptýlení – se ukázalo jako určitá výhoda.

„I když nejsme hostitelem regionálního, upřímně si myslím, že to hrálo v náš prospěch,“ texaská druhá základna Janie Jeffersonová. Řekl.

Porazit Juggernauta dvakrát ve třech zápasech 57:3 by se zdálo téměř nemožné. On ona by měl Vypadá to tak, protože to tak je. Ale téměř všechno, co texaská softballová hra dokázala v týdnech od doby, kdy White převrátil tohoto rozhodčího, se zdálo téměř stejně nepravděpodobné jako vítězství v Oklahomě pro titul. Proč tedy znovu neprohodit šance a nezjistit, zda si Longhorns tuto trofej odvezou domů?