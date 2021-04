Nové prověřování zahraničních investic v České republice

Od 1. května 2021 vstoupí v České republice v platnost nová právní úprava týkající se prověřování zahraničních investic. Budou promítnuta místa pro investice do veřejných a soukromých společností vhodných pro bezpečnost nebo veřejný pořádek dokončené po 1. květnu tohoto roku v České republice. Za tímto účelem se za investici považuje jakékoli aktivum, které dává investorovi příležitost kontrolovat ekonomickou aktivitu cílové osoby. Může být například vlastněn nebo členem těla cílové osoby. Porušení povinností uložených novým zákonem může mít za následek pokutu až do výše 2% obratu.

Budou prověřeny všechny nové investice zahraničních právnických a fyzických osob ze zemí mimo EU a všech společností ovládaných těmito osobami. Za určitých podmínek budou také prověřovány investice uskutečněné jménem svěřeneckých fondů. Za investici se považuje vstup zahraničního investora do cílové osoby v České republice, který pomáhá zajistit účinnou kontrolu nad ekonomickými aktivitami cílové osoby. Tuto osobu lze popsat jako:

Možnost uplatnit alespoň 10% hlasovacích práv nebo příležitost uplatnit příslušný vliv na cílovou osobu;

Zahraniční investor v orgánu cílové osoby nebo člen osoby s ní spojené, možnost investora vykonávat majetková práva cílové osoby vykonávající ekonomické činnosti; Nebo

Řízení na různé úrovni, které umožňuje přístup k důležitým informacím, systémům nebo technologiím s ohledem na bezpečnost České republiky a bezpečnost vnitřního a veřejného pořádku.

Zákon stanoví povinnost oznámit investiční schůzku v návaznosti na definici charakteristik:

Investice zahraniční osoby;

Implementace kontrolní funkce; A

Oddělení zabývající se zajišťováním veřejného pořádku a bezpečnosti v České republice.

Definice těchto polí není zcela konkrétní a bude vyžadovat osobní zvážení. Bude proveden screening investic:

Cílová osoba, která provádí výrobu, výzkum, vývoj, inovace nebo zajištění nebo provozování životního cyklu vojenského zboží;

Cílová osoba provozující důležitý prvek infrastruktury určený příslušným ústředním výkonným orgánem;

Správce informačního systému důležité informace o infrastruktuře, správce komunikačního systému důležité informační infrastruktury, správce základního informačního systému služby nebo provozovatel základní služby; A

Cílová osoba, která interaguje s materiály dvojího užití (materiály, které lze použít v armádě) nebo s cílovým objektem, ze kterého jsou tyto produkty vyráběny nebo vyráběny.

Všechny investice, které nejsou plně splněny před 1. květnem 2021, musí splňovat kritéria stanovená zákonem. Termín investice se považuje za:

Konečný výsledek smluv na základě investice;

Získání účinné kontroly nad cílovou osobou; Nebo

Počátek ekonomické aktivity.

Nový zákon upravuje postup povolování investic, který spadá do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Transakci nelze dokončit, dokud pro tuto transakci nezískáte souhlas. Pokud investice nepředstavuje riziko, MIT ji schválí do 90 (maximálně 120) dnů. Pokud se investice jeví jako složitá, zahájí MIT jednání s investorem o podmínkách. Rozhodnutím MPO na základě těchto jednání je obvykle rozhodnutí o schválení investice za určitých podmínek nebo o zákazu investice, které je schváleno vládou, která může rozhodnutí zcela odmítnout. Pokud je investice považována za rizikovou, MIT se rozhodne ji ukončit. U zahraničních investic, které nesplňují výše uvedené podmínky, ale je pravděpodobné, že budou představovat riziko pro bezpečnost nebo vnitřní či veřejný pořádek České republiky, může MIT zahájit opatření k prověřování zahraničních investic. Ne v kanceláři Do pěti let od data dokončení zahraniční investice. Pro získání právního potvrzení může zahraniční investor dobrovolně požadovat od státu potvrzení, že stát nemá proti investici žádné námitky (tzv. Konzultace).

Nedodržení zákazu investic nebo podmínek investice, pokud není znám obrat, může mít za následek pokutu až do výše 2% obratu nebo až do výše 100 milionů Kč.