Termíny vánočních doručení Royal Mail: Jaké jsou poslední termíny odeslání 1. a 2. třídy na Vánoce 2021

Druhá polovina prosince je obvykle nejrušnějším obdobím pro Royal Mail v celé zemi a doručovací služba vydala svou nejnovější doporučenou verzi Termíny zveřejnění Na Vánoce, pokud existují nějaké karty nebo balíčky, které dorazí do cíle před Štědrým dnem.

Nenechte si ujít poslední vánoční termíny. Foto: Gareth Cattermole/Getty Images.

Pro ty, kteří chtějí zasílat mezinárodně s ekonomickými štítky, doporučené poslední datum již uplynulo a služby sledování a podpisu jsou stále schopny doručit balíky do Evropy, Kanady a USA.

Sobota 11. prosince je konečným termínem pro většinu zemí východní Evropy, zatímco pondělí 13. prosince je pro všechny balíky do Kanady, České republiky, Finska, Polska a USA. Zbytek Evropy bude pravděpodobně stále mít své balíky do Štědrého dne, pokud budou odeslány do čtvrtka 16. prosince.