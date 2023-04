Stálé stoupání Toyoty Yaris

Prémiový GR Sport je pro Toyotu skvělou image a dividendou

Zdá se, že nyní dvouletá supermodelka, která je v Evropě úspěšnější než dokonce v Japonsku, je stále populárnější.

Loni prodal Yaris podle Dataforce hranici 165 000 vozů (EU-EFTA-UK), což je více než dvojnásobek počtu dodaných v Číně. Takže i bez jakékoli dostupnosti v USA je nyní jedním z nich ToyotaSvětový bestseller.

Pět hlavních modelů TME

Jedním z klíčů k pochopení toho, jak se Toyota Motor Europe (TME) stala v posledních letech takovou silou, je vědomí, že nespoléhá pouze na Yaris. Yaris Cross je na rychlém vzestupu a Corolla je i nadále hitem, zatímco dodávky C-HR a RAV4 byly také silné v roce 2022. To pokračuje i v roce 2023.

Stejně jako u ostatních čtyř pilířů TME má většina modelů Yaris jak benzínový, tak elektrický pohon.

Podíl na trhu: nahoru a dolů

V celé Evropě se zdá, že Toyota je v dobývání lepší než kdy předtím, protože přerostla všechny prémiové skupiny a další výhody kromě Volkswagen. Británie je obzvláště dobrým případem, březnové údaje ukazují, že je 5. od dosavadního roku. Ve skutečnosti, pokud jste byli na čtvrtém místě, 31 748 prodejů japonské značky bylo docela blízko komfortu. Audi (32698) nebo Kia (32255). Ford (36 423) a VW (40 991) jsou však v bezpečí.

Takže opravdu dobrý duben by mohl vést k tomu, že Toyota obsadila třetí místo na britském trhu, což je daleko od nemyslitelného návrhu. Zejména na šestém a sedmém místě duben (25950) a BMW (25 846) dosud navrátilců.

Honit stellanti A pevnost

Corsa a Fiesta zůstávají nejoblíbenějšími hatchbacky na britském trhu, ale Yaris má velkou a stále rostoucí sledovanost. Jméno Toyoty pro spolehlivost a nízkonákladové vlastnictví má velký význam, což velmi pomáhá od dalšího vítěze prodejů značky B, Yaris Cross.

Inženýrství nové generace – část B

Každý čtyřmetrový model Toyoty je postaven podle mega-velké architektury TNGA-B výrobce OEM. To je většinou pro SUV, ale možný je i elektrický pohon všech kol, i když v případě Yarisu pouze pro třídveřový hot hatch GR.

Gazoo Racing se nyní používá pro vyšší úroveň výbavy s názvem GR Sport. To ve skutečnosti stojí stejně jako vyšší model Excel, ale má svůj vlastní vzhled.

Jak sportovní je GR Sport?

Auto, které mě v poslední době baví řídit, tak nějak usrkává palivo v GTI. Získáte ostré stylingové úpravy, jako je speciální mřížka chladiče, 18palcová kola s červenými akcenty a několik dalších prvků. V interiéru je také černo-červený emblém GR a některé červené prošívání na volantu, stejně jako prémiová látka sedadla s odpovídajícím karmínovým prošíváním.

Sdružený přístroj je předvídatelně digitální a nad přístrojovou deskou je dostatečně velká obrazovka s ovládacími prvky topení a chlazení pod ní. Stejně jako u HondaA Hyundai, Kia a několik dalších, Toyota si pro takové funkce vyhrazuje tlačítka a voliče. Něco, čemu mnozí z nás tleskají.

Výkon se zdá být vzhledem k velikosti a hmotnosti vozu slušný, s 85 kW (116 k) z motoru a 1,5litrového tříválcového motoru. Elektronická převodovka CVT je o světelné roky lepší než převodovky v předchozích generacích Toyot a absence manuální převodovky u toho, co by mělo být sportovním vozem, není ve skutečnosti problém.

Dynamika, ekonomika a konstrukce

Odpružení je pevnější než naladěné v nižších výbavách a v kombinaci s velkým průměrem širokých pneumatik je jízdní vlastnosti velmi dobré. Potěšujícím detailem je i robustní volant, dynamiku opravdu zklamala jen jízda, která může být občas na pevné straně. Může za to vratký povrch silnic naší země.

Bylo by špatné nevyzdvihnout skutečnou sílu modelu Yaris Hybrid, kterou je vynikající kombinace nízké spotřeby paliva a emisí CO2. Kombinovaná čísla jsou 64 mpg město a 112 g/100 km. Není to nejrychlejší auto ve své třídě, zrychlení z 0 na 100 km/h za 9,7 sekundy, ale to je pro cílového zákazníka pravděpodobně příliš rychlé. A maximální rychlost 109 mph nezáleží na tom, jak tichá a stabilní věc je na dálnicích.

Evropský region se vyrábí ve dvou továrnách, a to ve Valenciennes (Francie) a Kolín (Česká republika). Další čtyři továrny (Nagakusa, Motomachi, Ohira a Iwate) mají zájem o výstavbu v Japonsku a několika exportních destinacích. A pro ostatní části Asie je to vstupní brána (Thajsko) a Guangzhou (Čína).

Závěr

Výrobní stopa dokazuje, jak důležitý je tento model pro Toyotu po celém světě. Když vezmete v úvahu konkurenty rozptýlené po celém světě, do ostrého středu se dostane prodejní výkon Yarisu zde v Británii a na dalších blízkých trzích TME ve více než třiceti zemích. Zapomeňte na Polo, Corsu, Fiestu a další regionální rivaly – to je na malé auto docela velká věc.

TGB prodává Yaris Hybrid ve čtyřech modelových třídách: Icon (22 110 GBP), Design (23 170 GBP) a GR Sport a Excel (obě 25 070 GBP).