Pokus o klasifikaci obezity

„Anne“ v malé, dřevem obložené poradně na klinice Mayo v Rochesteru v Minnesotě se chystá vydat na další cestu hubnutí. Až na to, že tato se může lišit od ostatních – prohlídky Weight Watchers, Jenny Craig a programy vedené dietology. Její lékař, Andres AcostaAnn zkoumá své utrpení v nové hloubce.

Acosta dnes začíná svou schůzku tím, že říká Anne – pseudonym, který jsme použili na ochranu důvěrnosti jejího pacienta –, že chce pochopit „hlavní příčinu“ její obezity. Následuje hodinový rozhovor o jejím životě, zdravotní anamnéze, stravovacích vzorcích a fyzické aktivitě spolu s dotazem na to, co by podle ní mohlo vést k přejídání nebo dopřávání si nesprávných potravin. Stresové jedení se objevuje jako hlavní téma – ale lékař si také všimne, že se její váha hromadí po těhotenství, kdy jí byla diagnostikována autoimunitní porucha, která napadá její štítnou žlázu, Hashimotova choroba. Ze „znepokojivě hubené“ 120 liber na vysoké škole se stala obézní ve 41 letech. Nyní je jí 68 let, 183 liber, její kolena mají artritická kolena, což může ztěžovat chůzi. Trpí vysokým krevním tlakem, obstrukční spánkovou apnoe a vysokým cholesterolem. Nadváha není kosmetický problém; Své zdraví prý pomalu nahlodává.

Na konci schůzky řekne Acosta Ann o sérii testů, kterými chce, aby prošla příště – sken štítné žlázy, průzkumy jejího emočního příjmu, kontrola klidového metabolismu, složení těla a „vyprázdnění žaludku“ (k určení, jak rychle se jídlo ze žaludku vyprázdní a zda to může být příčinou nadměrného hladu). Má podezření, že spíše než nedostatek vůle si mnoho lidí – včetně lékařů – stále spojuje s obezitou, může být Annin stav způsoben pomalým metabolismem spojeným s Hashimotovou chorobou a také jejím zjevným emocionálním přejídáním. Budete potřebovat více než obvyklý problém „méně jezte, více se hýbejte“, který popisuje mnoho obézních pacientů.

S přizpůsobeným přístupem se Acosta snaží odrážet pravdu, kterou vědci a lékaři zabývající se obezitou znají již léta, ale na klinice ji léčí jen zřídka: Obezita není jedna věc, je jich mnoho. „Obezita je komplexní a heterogenní onemocnění,“ řekl Acosta. Důvody nadváhy se mezi lidmi liší a nadbytek tuku je spojen s řadou zdravotních následků – u některých rakovina nebo srdeční onemocnění, u jiných cukrovka 2. typu, zatímco jiní jsou stále ušetřeni metabolických problémů.

Pacienti však dostávají „univerzální“ řešení – ačkoli vědci také znají individuální reakce na stejné intervence na snížení hmotnosti. velice se lišit. Pouze klinické studie Každý program životního stylu – od diet a cvičebních programů až po poradenství v oblasti hubnutí – bylo prokázáno, že někteří pacienti přibírají na váze, jiní hodně hubnou a většina se shlukuje kolem nevýrazného průměru, přičemž často ztracenou váhu dlouhodobě získávají zpět.