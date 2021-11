Ruské noviny říkají, že běloruský prezident „účinně vydírá“ Putina kvůli migrační krizi

Zatímco migranti z Blízkého východu ve snaze dostat se do Evropy zaútočili na ploty a mrzli u táborových ohňů, bylo snadné dojít k závěru, že Bělorusko Prezident Alexandr Lukašenko chtěl způsobit zmatek při návratu na Západ, aby uvalil sankce. Nebo že chtěl přimět západní vůdce – kteří ho jako prezidenta neuznávali –, aby mu tentokrát konečně čelili. Nebo chtěl, aby země jako Polsko vypadaly jako padouši, skuteční porušovatelé lidských práv, aby tyto imigranty dovnitř nepustili.

Všechny tyto scénáře samozřejmě podpoří ruský prezident Vladimir Putin v jakési kresbě dobrého a špatného policisty. Teorie říká, že Evropa se destabilizuje, ale Putinovy ​​otisky prstů nejsou přímo v chaosu.

Střety na hranici mezi Polskem a Běloruskem zahalují mezinárodní napětí

Ale Novaja gazeta, jeden z posledních ruských nezávislých novin, měl tento týden jiný názor, o čemž svědčí karikatura na obálce zobrazující Lukašenka a Putina, která na první pohled vypadá jako podání ruky, ale při bližším zkoumání ve skutečnosti zobrazuje jednu ruku dojící druhou. . Dojení provádí bývalý šéf JZD Lukašenko.

„Ve skutečnosti vydírá Kreml,“ řekl Fox News zástupce šéfredaktora Novaja Gazeta Kirill Martynov. To znamená, že pokud odejde, bude ‚Maidan‘ [Ukrainian revolution that overthrew its last pro-Russian President Viktor Yanukovich in 2014] Protesty se obrátí a Bělorusko se obrátí směrem k Evropské unii a Rusko ztratí kontrolu nad touto částí Evropy.“ Martynov dodal, že ve skutečnosti by Lukašenka nazval „dvojitým vyděračem“, protože Evropu drží jako rukojmí.

Redaktor Novaja Gazeta Dmitrij Muratov získal Nobelovu cenu za mír za své odvážné a upřímné zpravodajství za obtížných okolností a od té doby se dostal pod tlak, aby hájil ty, kteří cítí horkost kremelských kroků jmenovat velkou část nezávislého tisku. Jako „zahraniční agenti“ byli i nadále smělí a odvážili se hlásit sami sebe.

Martynov popisuje „tanec“ mezi ruskými a běloruskými vůdci.

„Někdy postupuje Putin, jindy Lukašenko, ale Lukašenko má radikálnější pozici a je vždy připraven stanovit své podmínky a angažovat se v Moskvě.“

Tisíce migrantů z Blízkého východu a dalších částí světa míří do Minsku, hlavního města Běloruska, s příslibem snadného průchodu do Evropy, protože země Evropské unie Lotyšsko, Litva a Polsko sousedí s Běloruskem. Pašeráci lidí, zřejmě ve spolupráci s některými běloruskými pohraničníky nebo jinými v oficiální funkci, manévrují tyto skupiny lesy a dokonce i hranicí s Evropskou unií. Lukašenko popřel, že by lidi z tohoto důvodu lákal. Z toho všeho ruský ministr zahraničí nakonec obviňuje západní země z vytváření nestabilních podmínek v dalekých zemích, kvůli nimž jejich občané cítí potřebu odejít.

Krize na hranicích přichází měsíce poté, co bylo Bělorusko nuceno nouzově přistát z Řecka do Litvy s tvrzením, že hrozí bomba. Když letadlo přistálo v Minsku, běloruský přeběhlík byl zadržen a zatčen. Stalo se tak po měsících brutálního potlačování rozsáhlých protestů proti pokračující vládě Lukašenka. Putin v tom všem stál po jeho boku.

Martynov řekl: „Na jednu stranu si myslím, že všichni v Kremlu jsou, upřímně řečeno, z Lukašenka unavení. Nenávidí ho. Myslím, že Putin ho nenávidí osobně. A způsob, jakým se Lukašenko chová, je podle mě každému v Kremlu jasné, není spolehlivým partnerem. Ale je užitečný pro Kreml. V tom smyslu, že se Putin zdá být racionálnějším vůdcem než Lukašenko. Lidé s ním chtějí mluvit. Macron s ním mluvil. Jiní vůdci s ním hovořili a ptali se ho vyvinout tlak na svého partnera a spojence Alexandra Grigorijeviče (Lukašenko. Tento psychopat je pro Putina dobrý. Zdá se, že je méně nebezpečný a nedokáže to předvídat.“

Podle Martynova, stejně jako Luhanská a Doněcká lidová republika, tyto dva samozvané státy, které jsou ve skutečnosti zónami zmrazených konfliktů na východní Ukrajině, hrají do karet, Rusko může držet v rukou nový – jakýsi „ Minská lidová republika“.

Martynov řekl, že nemůže předvídat, jak tato konfrontace skončí, ani co ve skutečnosti znamená zvýšení ruských sil podél hranice s Ukrajinou. Řekl, že se mýlil, když Rusko anektovalo Krym.

„V roce 2014 jsem udělal mnoho spekulací, že je nepředstavitelné, že by došlo k válce mezi Ruskem a Ukrajinou, a přesto je to z intelektuálního hlediska bolestný okamžik.“ Ale dodává: „Myslím, že jsme bohužel v situaci, kdy hrozí, že to vše může zůstat viset ve vzduchu a proměnit se v hotspot na evropské hranici. Je to nová situace a bude trvat dlouho. dlouhá doba.“

Titulek na obálce listu Novaja Gazeta je zkreslením názvu klasického románu Michaila Lermontova Hrdina naší doby, který pojednává o cynickém, sebestředném armádním důstojníkovi. Lukašenka, „hrdinu našeho vemene“ nebo „hrdinu doby vemene“, noviny vymazávají ve svém vyobrazení dojení Putinovy ​​ruky. Trochu černého ruského humoru o bezútěšné situaci.