Muskegon Lumberjacks vyměnili brankáře č. 1 v naději na úspěch v USHL

Napsal Ron Rub

LocalSportsJournal.com

Muskegon Lumberjacks doufají, že drastická změna jejich soupisky zásadně změní jejich bohatství v United States Hockey League.

Muskegon Lumberjacks v úterý poslali špičkového brankáře Jana Skorbeeka do North American Hockey League. Rodák z České republiky Skorbek nastoupil ve čtyřech zápasech a vstřelil 0-1-1, 4,73 branky proti průměru a 0,830 procenta.

Na jeho místo bude Lumberjacks Platon Zadorozhny, který by měl do Muskegon dorazit ve středu z Ruska.

“Jan Skorbeek se přesune do North Star v North American Hockey League,” řekl trenér Lumberjack Mike Hamilton. “Neprohráli jsme zápasy kvůli Janu Skorbeekovi nebo brankáři. Důvodů je mnoho, ale hledáme tu včasnou záchranu. Hledáme někoho, kdo nás každou chvíli dostane z problémů, když se daří.” .

“Doufáme v malou změnu a poslouchejte, ztráta Jean rozplakala spoustu kluků,” řekl Hamilton. “Byl oblíbený v šatně a tvrdě pracuje. Jean už tu není proto, že jsme všichni nebyli v nejlepším pořádku a bolí to. Bolí to ztratit našeho přítele a někoho, na kom ti záleží.”

Zadorozhny byl vysoce doporučen od agentury, která v posledních letech poskytla Lumberjacks špičkové talenty.

“Hledali jsme všude, co je tam k dispozici,” řekl Hamilton. “Ta agentura nás nahlásila někomu, kdo byl k dispozici, kdo by mohl pomoci naší situaci.”

Zadorozhny, stále ještě amatér s juniorskou smlouvou, hrál ve srovnání s Hamiltonem na vysoké úrovni s juniorským profesionálním hokejem, možná dokonce kalibru NHL.

“Slyšeli jsme opravdu dobré věci, a dokud se sem nedostal, nemůžeme vám přesně říct, co máme, ale víme, že kolem jeho jména a toho, čeho byl schopen dosáhnout, byl velký humbuk.” tam je hokej na vysoké úrovni.”

Hamilton doufá, že tento krok vzruší tým, který v této sezóně zaznamenal pouze jedno vítězství.

“Doufám, že až se sem Platon dostane, bude to tak dobré jako tři čtvrtiny hluku,” řekl Hamilton, který neřekl, kdy Muskegon odstartuje, ale nebude to trvat dlouho poté, co se tam dostane.

Muskegon hostí Dubuque Fighting Saints v Mercy Health Arena pátek a sobotu večer.