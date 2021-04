Řecko se v roce 2021 stane filmovým centrem s 18 mezinárodními produkcemi

V roce 2021 bude v Řecku natočeno až osmnáct mezinárodních filmů, což potvrdí poptávku tohoto odvětví po téměř nekonečné rozmanitosti krajin a památek v zemi.

Ředitel Řecké kino centrumSpolečnost Viña Virgo v pátek uvedla, že předpokládané tržby ze zahraniční produkce v roce 2021 mohou dosáhnout 90 milionů eur (106 milionů dolarů).

Dodala, že tento zahraniční zájem vytváří „pozitivní dominový efekt“, který pomůže přilákat větší produkci.

“Očekáváme spoustu inscenací od jara do podzimu 2021 vzhledem k tomu, že Řecko zvládlo epidemii velmi úspěšným způsobem,” řekla Panna.

Zdůraznil skutečnost, že mezinárodní zájem vzrostl také kvůli pokračující přítomnosti Řecka na mezinárodních online fórech a výstavách v zahraničí.

„Byli jsme schopni podniknout společné kroky, abychom ukázali, že je možné, i během pandemie, pokračovat v palbě v Řecku,“ uvedla.

Pobídky a překážky transformace Řecka na filmové centrum

Řecko dále zlepšilo svůj vysoce úspěšný pobídkový program pro audiovizuální produkce z roku 2018 s cílem zvýšit jeho přitažlivost pro zahraniční filmaře a zefektivnit jeho působení na místní úrovni.

Nový zákon schválený loni v létě se zaměřuje na dvě otázky – zaprvé, zvýšení výše hotovostních slev z 35 na 40% způsobilých nákladů vzniklých v Řecku, což se shoduje s nižším minimálním limitem výdajů; Druhým je zjednodušení procesu podávání žádosti.

Proto byly minimální výdaje sníženy z 30 000 na 25 000 EUR za epizodu u fiktivních seriálů a na 20 000 EUR za dokumenty a animace – s dalším snížením pouze na 15 000 EUR za epizodu u každého projektu nad 70 epizod.

Přestože jsou dodržována určitá kulturní kritéria, neexistuje maximální rozpočet, což je další významná konkurenční výhoda řeckého pobídkového programu ve srovnání s obdobnými programy v jiných zemích.

Jedním z hlavních problémů, kterým Řecko čelí, je to, že v zemi chybí velká filmová studia, která by většina prémiových producentů, jako je Netflix, očekávala, že najdou místo, kde natáčeli.

Naštěstí dvě samostatné iniciativy řecko-amerických podnikatelů slibují vytvoření moderní studiové infrastruktury v Řecku.

Panos Kouanis, prezident a generální ředitel řeckého Národního centra pro audiovizuální média a komunikaci (EKOME), uvedl.

V nedávném rozhovoru pro „Greek Reporter“ dodal, že Řecko také trpí nedostatkem lidských zdrojů.

Mezinárodní produkce zvyšuje poptávku po místních specializovaných posádkách do té míry, že to místní nabídka nedokáže pokrýt. Pokud by se v zemi natáčela jedna nebo dvě velké mezinárodní produkce najednou, možná by nám již došly zkušené štáby, “řekl.