Expert na psy říká, že Bidenova nervozita je zodpovědná za způsobení Majorova hněvu

Vaří se chlupatý stát Bílý dům.

Pozoruhodné psí experti hovoří o tom, co si myslí, že to ve skutečnosti způsobuje Prezident Biden Pes Pozice – hodnost Podle zprávy jednal poté, co měl v posledních týdnech v Bílém domě kousnout dva lidi.

Cesar Milan, známý pro televizní seriál Dog Whisperer nominovaný na Emmy s Cesarem Millanem, popsal prostředí Bílého domu jako „místo plné napětí“. Řekl, že problém nebyl s majorem, ale spíše se situací a lidmi kolem psa.

Politico řekl: „To není pes.“ „Major říká, že se ještě necítí v bezpečí. Pokud se necítí v bezpečí, nemůže mu věřit. Pokud nevěří, nebude se cítit klidný.“

Profesionální trenér psů Larry Crohn uvedl, že chování psa, ať už dobré nebo špatné, je vytvářeno v prostředí, ve kterém psi žijí. „Kde tráví čas. Lidi, se kterými tráví čas,“ řekl.

Crohn dodal, že chování vychází ze strachu a nejistoty, což je podle něj typické pro plemeno německého ovčáka – jako major, „zvláště když není dobrým chovatelským psem“.

Řekl: „A to nemůžeš potrestat od psa … To nemůžeš zacházet se psem“, Podle Politico. „Musíte změnit mentalitu psa tak, aby se ve své kůži cítil pohodlně a sebejistě a důvěřovat lidem kolem sebe.“

The Série kousání Začalo to v březnu, kdy major, 3, implantoval zuby důstojníkovi tajné služby, který si vyžádal pozornost lékařské jednotky v Bílém domě. Tisková tajemnice Bílého domu Jane Psaki popsala incident jako „drobný“.

Poté, co došlo k prvnímu kousnutí, byli Major a Biden posláni zjevně méně dezorientovaní a starší německý ovčák Champ (13) byl poslán do Wilmingtonu v Delaware, aby se o ně postaral rodinný přítel. Zprávy uvádějí, že se později vrátili do Bílého domu.

Během rozhovoru s „Dobré ráno, AmerikaBiden řekl, že Major jede domů a že ho „nevykázal do domu“.

„Támhle máme psího zastřihovače – přítele, který to dostane. je – je to milý pes, “řekl Biden. „Osmdesát pět procent tamních lidí ho miluje. Je prostě – vše, co dělá, je olízne a paruku ocasem.“

Ale na konci minulého měsíce Major kousl zaměstnance Bílého domu South Lawn, který poté vyžadoval lékařskou péči.

„Škubání“ potvrdil tiskový tajemník první dámy Jill Bidenové Michael De Rosa ve svém prohlášení pro Fox News. „Major se stále přizpůsobuje svému novému prostředí a při chůzi někoho okusoval. Z extrémní opatrnosti byl jedinec viděn WHMU [White House medical unit] Potom se bez zranění vrátil do práce. “

CNN nejprve ohlásila bodnutí a dodala, že zaměstnanec pracuje pro službu národního parku.

Oslavovaný trenér zvířat Joel Silverman se zmínil o Bidenově rozhovoru „Good Morning America“ a poznamenal, že „nikdo tuto věc od začátku nepovažoval za vážnou věc“.

„Když pes jednou kousne, je to něco, na co se lidé musí dívat,“ řekl Silverman pro Politico. „Když máte majitele – je mi jedno, jestli jsem prezidentem Spojených států, nebo jsem jen průměrným trenérem psů jako já – pokud odpovídáte na otázku a vyhodíte do vzduchu problém se sousto, problém. To je červená vlajka. “

„Neptej se, co pro tebe může udělat pes. Zeptej se, co pro něj můžeš udělat,“ dodal Milan.

Morgan Phillips z Fox News přispěl k této zprávě