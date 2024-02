Recenze: „Učitel“, třídní satira o politické korupci

„učitel“ Jde o vpád do slovensky psané filmové tvorby snaživého českého režiséra Jana Hrebejka, pro tuto příležitost si se svým stálým scenáristou Peterem Jarczowskim zvolili premisu, která představuje temnou satiru o úsudku a lidské povaze.

Film se odehrává v Bratislavě v roce 1983, kdy bylo Československo pod komunistickou nadvládou, a točí se kolem nové učitelky Marie Drazdíchové (Zuzanna Moriri), která se při setkání se svými žáky ptá na pracovní obory jejich rodičů.

Maria má v plánu vydírat rodiče o laskavosti, když použije známky dětí jako páku. Ty se pohybují od podřadných (oprava pračky) až po potenciálně destruktivní (pašování dortu do Moskvy letadlem, což by otce pracujícího na letišti mohlo stát práci). Paní Moriri se s touto postavou skvěle baví, což je obtížná část, protože Maria si téměř vždy zachovává dobrosrdečnou fasádu, a to i v těch nejzvrhlejších. Je vidět, že se nestará o blaho své třídy ani o její vzdělání.

Přestože film působí poněkud symbolicky, brilantně ukazuje, že kultura spolupráce – ať už v Bratislavě 80. let, nebo dokonce v jakémkoli politickém či pracovním kontextu – vyžaduje aktivní, byť podvědomou participaci. Když Maria ustoupí od své žádosti o pašování dortů, letištnímu účetnímu Marekovi (Csungur Kasay) se tak uleví, že jí nabídne odvoz do její venkovské chalupy, zdánlivě nedbal na tlak, který je na něj kladen, aby poskytoval jiný druh služeb.