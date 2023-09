Recenze: Tony, Shelly a kouzelné světlo

06.07.2023 – celovečerní debut Filipa Počevace, stop-motion loutkový film, který oslavuje odlišnost a spojuje dobrodružství, tajemno, emocionální hloubku a sociální komentář do balíčku vhodného pro celou rodinu

Nejnovější vpád do světa české animované rodinné zábavy pochází z kreativní mysli debutujícího režiséra Philipp Bushevac. Místní známý umělec a animátor, známý svou prací na animovaných seriálech Příběhy medvědího hladuPošivač nyní odhalil svůj první celovečerní režijní debut, Tony, Shelley a kouzelné světlo V Zlín Film Festival. Nyní je také uveden v soutěži Contrechamp Zapomeň na to. V souladu s českou tradicí stop-motion loutkové animace utká režisér a animační tým poutavý příběh o přátelství, rozmanitosti a dojemném přechodu z dětství do dospělosti.

Příběh se zaměřuje na Tonyho, 11letého chlapce, jehož tělo od narození září. Tato anomálie ho vede k tomu, že nosí řadu výstředních masek, a co je důležitější, vede jeho rodiče k tomu, aby ho intenzivně chránili a neustále na něj dohlíželi. V podstatě je odříznutý od okolního světa. Ale jak se blíží Vánoce, Tonyho život obrátí naruby příchod tajemné dívky jménem Shelley, která se nastěhuje do jejich činžáku. Jejich setkání zažehne dobrodružnou cestu, která je oba vyzývá, aby přehodnotili své názory na dobro a zlo, známost a odlišnost prostřednictvím myšlenky světla a tmy.

Stejně jako Tony je i Shelly samotářka. Život na cestách s matkou, profesionální baletkou, jí neposkytoval ani zdání stability. Má aktivní představivost, což je jemně naznačeno schopností její baterky přeměnit běžné předměty a scény na živé, dekorativní scény. Režisér a scénárista Jana Šrámková Jemně naznačuje, že Shelley může mít Aspergerův syndrom, zatímco její matka trpí opakujícími se depresemi, čímž Shelley nechtěně dává určitou míru nezávislosti. Společně podniknou misi odhalit záhadu zlovolné síly skryté v jejich činžovním domě, stvoření, které pohlcuje všechno světlo a živí se lidské emoce.

Zatímco vyprávění je především o dětském dobrodružství, do děje nenápadně prostupuje vliv světa dospělých. Postavy sousedů činžovního domu jsou vykresleny přehnaným, lehce kresleným stylem, připomínajícím estetiku Tima Burtona a Henryho Selicka, zatímco pro dobrodružství hrdinů je použita živější barevná paleta. Příběh pokrývá tři generace a upevňuje neobvyklé spojenectví mezi dítětem a starší generací, které leží v jádru tajemství obklopujícího ducha a hrozbu, kterou představuje.

Animační tým vytvořil na loutkách několik složitých návrhů a plynulost stop-motion animace může být někdy zaměněna za počítačem generované snímky (CGI). Umělecká režie přistupuje k zobrazování širokých chodeb trochu přehnaně, vezmeme-li v úvahu, že film se většinou odehrává v obytném domě a jeskyni pod ním, s posypem scén na nádvoří. slovenský kameraman Denisa Buranová (S ostrým nožem , Malý přístav ) dovedně manévruje s kamerou, prozkoumává prostory a využívá různé úhly ke zvýšení dynamiky akčních sekvencí. Tony, Shelley a kouzelné světloačkoli primárně cílí na dětské publikum, uvědomuje si rodinnou filmovou identitu, balancuje groteskní humor s jemným vtipem a vizuálními hříčkami určenými k pobavení dospělých.

Film se také zabývá širším sociálním tématem, relevantním pro naši polarizovanou dobu, oslavuje jedinečnou identitu dětí a zdůrazňuje jejich sebepřijetí. Nejen, že povzbuzuje děti, aby se postavily samy za sebe a byly statečné, ale také podporuje otevřený dialog s rodiči, čímž se nestává nenápaditým didaktickým morálním poučením pro obě strany.

Tony, Shelley a kouzelné světlo Produkovaly ji česká nutprodukce a slovenská nutprodukcia a koprodukce České televize, Rozhlasu a televízie Slovenska, Kouzelná animace a maďarského Filmfabriq. LevelK se zabývá mezinárodním prodejem.