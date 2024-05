Qatar Airways: 12 lidí bylo zraněno během leteckých nepokojů na letu Dauhá-Dublin

12 lidí bylo zraněno poté, co let Qatar Airways z katarského Dauhá do irského Dublinu zažil turbulence nad Tureckem.





12 lidí bylo zraněno poté, co letadlo Qatar Airways z Dauhá do Dublinu v neděli zasáhlo turbulence.

Let, který přistál v Dublinu krátce před 13:00 místního času, se setkal s pohotovostními službami, včetně letištní policie a hasičského a záchranného sboru.

Podle prohlášení vydaného dublinským letištěm bylo při nehodě zraněno šest cestujících a šest členů posádky, z nichž osm bylo po vyhodnocení převezeno do nemocnice. V prohlášení se uvádí, že let QR107 Qatar Airways se při letu nad Tureckem setkal s turbulencí.

Dublinské letiště uvedlo, že pomáhá cestujícím a personálu a že provoz nebyl ovlivněn. Letiště uvedlo, že zpáteční let letadla do Dauhá, let QR018, je naplánován podle očekávání, i když jeho start bude zpožděn.

Qatar Airways v prohlášení pro CNN uvedly, že let bezpečně přistál v Dublinu, ale „malý počet cestujících a posádky utrpěl během letu lehká zranění a nyní dostává lékařskou péči“.

Prohlášení pokračovalo: „Záležitost je nyní předmětem interního vyšetřování.“ „Bezpečnost a zabezpečení našich cestujících a posádky je naší nejvyšší prioritou.“

Stalo se tak několik dní poté, co bylo zraněno 104 cestujících a zabit muž se srdeční chorobou Let Singapore Airlines Která byla vystavena vážným poruchám.

Let SQ321 z Londýna do Singapuru letěl v úterý ve výšce 37 000 stop Když letadlo Před vzestupem prudce klesla Několik set stop, podle údajů ze sledování letu. Pak to opakovaně klesalo a stoupalo asi minutu.

Asi 65 000 letadel zažije ve Spojených státech každoročně mírné turbulence a asi 5 500 zažije silné turbulence. Lze však očekávat, že tato čísla porostou.

Paul Williams, profesor atmosférických věd na University of Reading ve Velké Británii, řekl CNN v roce 2022, že věří, že změna klimatu mění poruchy.

„Provedli jsme nějaké počítačové simulace a zjistili jsme, že extrémní poruchy se mohou v příštích desetiletích zdvojnásobit nebo ztrojnásobit,“ řekl Williams.

Zjištění, později potvrzená pozorováními, zdůrazňují typ turbulence nazývané „turbulence čistého vzduchu“, která není spojena s žádnými vizuálními důkazy, jako jsou bouře nebo mraky. Na rozdíl od běžných poruch udeří náhle a je těžké se mu vyhnout.

Singapore Airlines již dříve uvedly, že jejich let se setkal s náhlými turbulencemi. Její mluvčí v neděli uvedl, že vyšetřování pokračuje. Předchozí analýza satelitních dat CNN zjistila, že let vstoupil do oblasti, kde se vyvíjejí bouřky, které mohou způsobit turbulence.

Zatím není známo, jakému typu turbulencí bylo letadlo Qatar Airways vystaveno.

Oprava: Tento článek byl aktualizován, aby odrážel, že příčina narušení, která zasáhla Singapore Airlines, dosud nebyla stanovena a vyšetřování probíhá.