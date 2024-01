Argentinec Javier Miley ve svém plamenném projevu v Davosu řekl, že Západ je „v nebezpečí“.

Argentinský nově libertariánský prezident Javier Miley obvinil západní vůdce z opuštění „západních hodnot“ ve vysoce sledovaném projevu na Světovém ekonomickém fóru, v dramatickém debutu na světové scéně.

„Jsem tu, abych vám řekl, že západní svět je v nebezpečí… protože ti, kteří se mají postavit za hodnoty Západu, byli kooptováni světonázorem, který nevyhnutelně vede k socialismu, a proto chudoba,“ řekla Miley ve středu publiku v Davosu.

Řekl, že „mezinárodní organizace“ byly ovlivněny „kolektivismem“, „radikálním feminismem“ a „tvrdou politikou“. . . Environmentální agenda.“

Miley, samozvaná anarchokapitalistka a bývalá televizní analytička, byla zvolena na platformě proti establishmentu v listopadu uprostřed nejhorší krize, kterou turbulentní jihoamerická ekonomika za poslední dvě desetiletí zažila.

Jeho hospodářská politika získala počáteční podporu od Mezinárodního měnového fondu, jehož technický personál minulý týden schválil vyplacení finančních prostředků Argentině a jehož zástupkyně generálního ředitele Gita Gopinathová řekla Financial Times, že nová administrativa „odvážně přistoupila k nápravě mnoha nerovnováh. které tam existují.“ V ekonomii.

Mileyino vystoupení v Davosu, jeho první zahraniční cesta ve funkci prezidenta, byla jeho první příležitostí představit svou ultraliberální vizi globální elitě po svém překvapivém volebním vítězství.

„Případ Argentiny je empirickým důkazem toho, že bez ohledu na to, jak jste bohatí nebo kolik máte přírodních zdrojů… pokud budou přijata opatření, která brání volnému fungování trhů… jediným možným osudem je chudoba,“ řekla Miley. ve středu. „

Od prosincového nástupu do úřadu se liberální ekonom rychle pustil do snížení fiskálního deficitu Argentiny a deregulace ekonomiky.

Mezinárodní měnový fond minulý týden hlasoval o důvěře Mileyiným plánům, přičemž jeho techničtí pracovníci souhlasili s vyplacením 4,7 miliardy dolarů z úvěrového programu země ve výši 43 miliard dolarů, což mu umožní splatit fondu předchozí půjčky. Argentina je jejím největším dlužníkem.

Rozhodnutí čeká na schválení správní radou Mezinárodního měnového fondu. Miley se má ve středu sejít s generální ředitelkou Mezinárodního měnového fondu Kristalinou Georgievovou.

Gopinath uvedl Mileyho 54procentní devalvaci oficiálního směnného kurzu loni v prosinci jako jeden z „odvážných“ kroků své administrativy.

Řekla, že „silná finanční kotva“ je „důležitou“ podmínkou pro zlepšení. Toto dělala tato administrativa, což předchozí administrativy nebyly schopny.“

MMF loni vedl zdlouhavé a napjaté rozhovory s argentinskou levicově orientovanou bývalou peronistickou vládou, která před volbami tiskla miliardy pesos na financování hotovostních dávek a veřejně obvinila MMF z nepopulární devalvace měny v srpnu.

Minulý týden Argentina a Fond odhalily cíl pro zemi dosáhnout v roce 2024 fiskálního přebytku ve výši 2 procent HDP, revidovaný směrem nahoru z cíle schodku 0,9 procenta. Nový cíl implicitně zahrnuje snížení výdajů a zvýšení daní ve výši přibližně 5 procent HDP.

Trhy zatím na Mileyiny plány reagují pozitivně. Argentinské dolarové dluhopisy z roku 2030, které patří mezi nejlikvidnější, se od loňských listopadových voleb zvýšily o 22 procent na 37 centů.

Panují však obavy o prezidentovu schopnost provádět reformy. Mileyina strana postrádá většinu v obou komorách Kongresu, což může brzdit některá jeho finanční opatření, a mocné odbory jsou proti jeho plánům.

Analytici uvedli, že fond se možná zdráhá poskytnout Argentině velké nové financování, dokud Miley neprokáže, že jeho reformy jsou udržitelné.

Gopinath uvedl, že „široký rozsah“ plánované novely „má významné důsledky pro ekonomiku“ v zemi, kde již více než 40 procent populace žije v chudobě.

„To je něco, na co musíme být velmi opatrní,“ řekla a poznamenala, že úřady během „přechodného období“ oznámily cílená podpůrná opatření, včetně zvýšených přídavků na děti a potravinové pomoci.

„Zatím se zdá, že existuje spousta pozemní podpory pro administrativu a to, o co se snaží. Myslím, že existuje uznání. . . Je to těžké období, ale je důležité, abyste po cestě šli, dokud to nejde. . . Ve skutečnosti se dostáváme do bodu, kdy je inflace nižší, příjmy začínají růst, [and you] schopen vytáhnout více lidí z chudoby.“