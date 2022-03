Proč by si každá žena měla najmout mužského uklízeče

Existují některé domácí práce, které obecně vyžadují v mém domě přítomnost muže. A ne, nemluvím o kácení stromů nebo o jejich kácení sami. Mluvím o opravdu těžké práci: úklid.

Mému novému uklízeči Martinovi je 32 let a pochází z České republiky. Nejen, že vnesl do mého života řád, ale obrátil naruby mé poněkud staré názory na genderové role – a mně nezbylo než mu za to privilegium zaplatit 15 liber na hodinu.

Vyměňte toaletní papírky a udělejte přepravky. Beze slova nese vysavač nahoru. Díky tomu se můj vždy ochotný manžel, vždy zdá, ve srovnání s tím líný a moji dva mladí kluci jsou dobrým příkladem. Je prakticky dokonalý.

Je to také nepravděpodobné, ale vysoce cenné řešení čistších válek zuřících v mé části Cotswolds. Dobrý čisticí prostředek v těchto částech stojí za svou váhu ve svíčkách Diptyque – a ti nejlepší to ví. Jedna maminka ve škole nedávno ukradla uklízečku jiné maminky tím, že uzavřela dohodu tím, že nabídla neomezené využití jejich prázdninového stánku v Salcombe. Ženy už nemluví za podmínek a slyšel jsem, že schůzky PTA jsou velmi trapné.

Georgina Fullerová, která žije v Cotswolds, vysvětluje výhody uklízečky poté, co zaměstnala Martina, 32 (oba na obrázku) z České republiky.

Od pandemie se to jen zhoršilo – většina našich pracujících maminek má stále PTSD z měsíců domácího vzdělávání, vaření a úklidu. Když byla omezení uvolněna, aby mohly uklízečky navštěvovat, uvítali jsme náš návrat s otevřenou náručí. Takže jsem byl unavený, když se naše bývalá krásná uklízečka Georgette vrátila do rodného Rumunska. Po zoufalé prosbě na Facebooku poslala místní úklidová agentura okouzlující Polku jménem Paulina. Ale srdce se mi sevřelo, když jsem o pár týdnů později slyšel, že jsem dostal nabídku – našel jsem si jinou práci.

Zpočátku jsem byl trochu skeptický, když agentura oznámila, že místo toho pošlou někoho jménem Martin.

Na základě mých bývalých přátel, mých dvou malých synů (kteří očekávají kapesné na stlaní postelí) a manžela, po 11 letech v našem domě, sotva věděli, kde máme vysavač, jsem nevěděla, jestli by probudit se do práce.

Neboj se. Martin dorazil s kufrem plným čisticích prostředků. Během pár hodin byl dům bez poskvrny, podlahy vytřené, polštáře plné a co je nejlepší, v naší koupelně byl nový záchod.

Se třemi malými dětmi, psem, dvěma kočkami a mým manželem většinou pracujeme z domova, takže udržet dům v čistotě není snadný úkol. Martin ale podnikal ve stavebnictví, takže se nebojí zvedat těžké věci. Ve skutečnosti trvá na tom, že svou práci skutečně miluje. Uklízím tři a půl roku. Miluji flexibilní hodinky,“ říká.

„Matka mi vždycky říkala, abych byl líný a nepomáhal mi doma, ale teď, když přijdu domů, vždycky si všimnu pavučin a vytáhnu prachovku.“ Je to sen každé matky. A za mě jsem rád. Mít uklízečku překonává ženu překvapivým způsobem. Před Martinem jsem cítil, že bych se měl spřátelit s našimi uklízečkami a strávit s nimi hodiny rozhovory.

Georgina řekla, že nemusí Martinovi (oba na obrázku) připravovat šálek čaje a nemají krátký rozhovor, útočí na dům jako vichřice

Jedna z nejlepších věcí na Martinovi je, že se nemluví zbytečně krátce. Nemusím mu uvařit čaj a ptát se po jeho dětech (on žádné nemá, myslím, že ne), nebo jaký byl víkend.

Prostě přepadne dům jako škytavka. Můj manžel také nemá zájem si s ním povídat, a to je jen malá úleva. Tím, že jsem měl 19letou rakouskou modelku, jsem se cítil trochu ohrožený. Pořád jsem přemýšlel, jestli tam není příliš mnoho rozptýlení.

Když teď Dom pracuje z domova, nebylo by mi moc příjemné mít doma malou Helenu Christensen. Martin si toho skoro nevšimne.

Martin je také nádherně nezajímavý. Měli jsme paní, které nám před pár lety uklízela asi padesátnice a hned od začátku tvrdila, že nebude uklízet okna a nemůže utírat prach na vršku skříněk, protože má špatná záda. Očividně to nechci zhoršovat, ale přál bych si, aby se o tom zmínila, než jsme ji vzali.

Martin pracoval ve stavebnictví, takže se nebojí zvedat těžké věci

Nakonec byl seznam věcí, které nemůžete nebo nemůžete udělat, delší než seznam věcí, které byste mohli dělat, a my jsme ji zdvořile nechali jít.

Přiznám se, nejsem příznivcem domácí dřiny. Trvalo mi roky, než jsem si uvědomil, že jsem měl vyčistit vnitřek trouby. Až když se objevila moje tchyně a mávala lahví Oven Pride, dostal jsem tip. Někdy, když vidím, jak se v ložnici mého sedmiletého dítěte „kapká podlaha“, prostě jí musím zavřít dveře.

Ale nic se nevyrovná víru aktivity, kterým se stávám, když vím, že žena – žena, která se živí uklízením cizích nepořádků – se chystá sejít do mého domu. Než dorazil uklízeč, strávil jsem hodiny sbíráním a aranžováním svého Lega.

Georgina řekla, že se necítí být Martinem (oba na obrázku) souzena a neumí si představit, že by šířil historky o tom, co našel v jejich kuchyňských skříních.

Ale s Martinem si starosti příliš nelámu. Nemám pocit, že by mě to soudilo. Martin obvykle nosí sluchátka do práce a zní jako v jiném hudebním světě, což mi vyhovuje.

Nedokážu si představit, že by po vesnici šířil pohádky bez ohledu na to, co našel v našich kuchyňských skříních. Jedna z našich uklízeček bydlela lokálně a já jsem se vyděsil, když jsem mluvil s našimi sousedy o tom, že moje děti si nikdy nenasadily záchodové prkénko nebo naši nenávistnou koupelnu ve stylu 80. let, kterých jsme se nakonec zbavili.

A to je konečné – a trochu vinné – tajemství, proč miluji mít mužského uklízeče. Nelze uniknout tomu, že se tak nějak cítím pohodlněji zaměstnat muže. Připadá mi to jako kompromis mezi pohlavími. Naší poslední uklízečkou byla matka samoživitelka a já měla pocit, že je nebratrská a zpronevěřuje se feministickým zásadám, když jsem jí nechala uklízet podlahy, když jsem to zvládla sama.

S Helenou Christensen bych nebyl šťastný

Ano, vím, že lze namítnout, že jsem se spletl – možná by bylo lepší nechat si v práci jinou ženu. Ale když mi Martin vyleští pracovní desky, zdá se, že ten otravný hlas v mé hlavě bude trochu tišší.

Myslím, že by bylo skvělé vidět mé dva 13leté a (téměř) 10leté děti, jak najímají uklízeče. Pomáhá to bořit genderové stereotypy, a pokud to znamená, že se o sebe moji synové dokážou postarat sami, tím lépe. Myslím, že to pomohlo motivovat i mého manžela. Dokonce začal věšet prádlo.

Martin přiznává, že „spadl“ do úklidu poté, co se seznámil se svou přítelkyní Agnieszkou, která vede agenturu, pro kterou pracuje, Goldi Cleaning Services v Oxfordshire.

„Dříve jsem to jako práci nebral, ale jakmile mi Agnieszka ukázala, jak na to, začalo mě to bavit,“ říká. Je ubohý, když se ho ptám, jestli má nějaké špatné zkušenosti – nebo co si myslí o mé rodině -, ale jednou se zmíní, že zmenšil velmi drahou značkovou bundu patřící slavnému spisovateli, který žije poblíž.

Pravděpodobně jsem ho nikdy nepožádal, aby mi pověsil spodní prádlo. Což mi připomíná, že si musím odložit kalhotky (ve stylu velké babičky), než dorazí Martin. Jsou věci, přeci jen nechcete, aby je chlap viděl.