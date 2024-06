Vědci našli zdroj energie, který má negativní uhlíkové emise

Objevení čistého zdroje energie bylo v tuto chvíli vědeckým cílem po celá desetiletí. Zatímco někteří hledají způsoby, jak vyrábět energii z jaderné fúze, jiní hledají jiným směrem uhlíkově neutrální energetická řešení. Vědci však možná šli ještě o krok dále a vytvořili uhlíkově negativní zdroj energie.

podle Nový výzkumný dokument Publikováno v časopise EnergieVědcům se podařilo vytvořit obnovitelný zdroj energie pomocí řas. Tento proces unáší fotosyntézu, přirozený proces, který rostliny používají k přeměně oxidu uhličitého na potravu.

Vědci zjistili, že byli schopni extrahovat energii z rostliny suspendováním řas ve 2mm roztoku uvnitř anodové a katodové komory a jejich oddělením membránou pro výměnu protonů ve tvaru plástve. Navíc je zdrojem energie zcela uhlíkově neutrální technologie.

Jednoho dne budou možná celá města schopna využívat uhlíkově negativní zdroje energie, jako jsou tyto. Zdroj obrázku: clin0000/adobe

Je to proto, že jediným vedlejším produktem, který produkuje, je voda a celý proces začíná absorbováním oxidu uhličitého. To znamená, že jde o více než pouhou technologii s nulovými emisemi, ve skutečnosti odstraňuje uhlík z atmosféry a již jej neuvolňuje.

Celý proces funguje tak, že zachycuje elektrony, které řasy generují během fotosyntézy, a využívá je k výrobě elektřiny. Až dosud vědci objevili pouze maximální možné svorkové napětí 1,0 voltu z jediného malého fotovoltaického článku.

To znamená, že navýšení zdroje uhlíkově negativní energie pro napájení města by byla zcela jiná záležitost. Vědci se však domnívají, že s dostatečným výzkumem a vývojem bychom mohli vidět jeho rozsah rozšířený do té míry, že by celá města mohla využívat zdroj energie, a tím přispět k výraznému snížení emisí uhlíku.

A protože výzkumníci nepoužívají žádné nebezpečné plyny nebo mikrovlákna, nebudou se muset z dlouhodobého hlediska starat o další problémy s likvidací – což je něco, čím se v současné době zabýváme vzhledem k tomu, jak obtížné je likvidovat použité křemíkové počítačové čipy. pomoci ovládat mnoho současných energetických systémů.