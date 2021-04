Putin poslal Navalného oponenta do vězeňské nemocnice uprostřed hladovky

V pondělí jeho právník uvedl, že vůdce ruské opozice Alexej Navaľnyj, který vstoupil do třetího týdne hladovky za mřížemi, byl převezen do nemocnice v jiném vězení poté, co jeho lékař uvedl, že může být blízko smrti.

Po návštěvě politika v pondělí odpoledne právník Alexej Lipzer uvedl, že Navaľnyj byl v neděli převezen z trestanecké kolonie východně od Moskvy do vězeňské nemocnice ve Vladimiru, 180 km východně od hlavního města.

Včera byl opravdu nemocný … kvůli výsledkům testu a jeho celkovému zdravotnímu stavu bylo rozhodnuto o jeho převezení sem. “Večer se to výrazně zhoršilo,” řekl Lebeser. Advokát dodal, že zatímco Navalny byl schopen aby se s ním setkal v pondělí, pokračoval ve své hladovce a. Obecně jeho vzhled naznačuje, že se necítí dobře. “

Rozhodnutí o převodu Navalného bylo ruskou státní vězeňskou službou (FSIN) oznámeno až v pondělí ráno a v jeho prohlášení bylo uvedeno, že souhlasil s vitaminovou terapií.

Lipzer řekl, že neměl se svým klientem dostatek času to potvrdit: “Hledali ho před naším setkáním déle, než jsme se potkali. Hněval se na to. Takže jsme nemohli diskutovat o ničem jiném, než co se mu stalo.”

Prohlášení Vězeňské služby uvádí, že Navalného stav byl „uspokojivý“. Ale lékař vůdce opozice, Dr. Yaroslav Ashekhmin, v sobotu řekl, že výsledky testů poskytnutých rodinou ukázaly, že Navalny měl ostře vysoké hladiny draslíku, což by mohlo vést k zástavě srdce, stejně jako vysoké hladiny kreatininu které naznačují zhoršenou funkci ledvin.

„Náš pacient může kdykoli zemřít,“ uvedl v příspěvku na Facebooku.

Zprávy o jeho rychle se zhoršujícím zdraví vyvolaly mezinárodní pobouření a vyzývají ruské úřady, aby poskytly adekvátní lékařskou pomoc Navaľnému, který je neochvějným oponentem prezidenta Vladimira Putina. Ministři zahraničních věcí Evropské unie hodnotili strategii bloku vůči Rusku Sledujeme novinky.

Tiskový mluvčí Bílého domu Gene Saki vyzval k jeho propuštění a k tomu, že „by se s ním mělo zacházet lidsky“, a dodal, že americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan diskutoval o případu Navalného s šéfem ruské rady bezpečnosti Nikolajem Patruševem.

Dodala: „To, co se stane s panem Navalným ve vazbě ruské vlády, je odpovědností ruské vlády a bude za to odpovědné mezinárodní společenství.“

Navaľnyj byl v lednu zatčen po svém návratu z Německa, kde se pět měsíců zotavoval z otravy nervovým plynem, který byl obviňován z Kremlu – toto obvinění odmítli ruští představitelé. Jeho zatčení vyvolalo masové protesty po celém Rusku, což byl největší projev vzdoru v posledních letech. Krátce poté mu soud nařídil strávit dva a půl roku vězení kvůli přesvědčení o zpronevěře z roku 2014, které Evropský soud pro lidská práva považoval za „zjevně svévolné a nepřiměřené“.

Navalny zahájil hladovku na protest proti odmítnutí návštěvy svých lékařů, když začal trpět silnými bolestmi zad a ztrátou citu v nohou. Vězeňská služba uvedla, že Navaľnyj dostává veškerou lékařskou pomoc, kterou potřebuje.

V reakci na znepokojující zprávy o zdraví Navalného jeho tým ve středu svolal celonárodní shromáždění, ve stejný den, kdy má Putin přednést svůj výroční projev o stavu národa. Podle webové stránky věnované protestům byly do pondělního poledne plánovány demonstrace v 77 ruských městech.

Ministerstvo vnitra ve svém prohlášení vyzvalo Rusy, aby se neúčastnili nepovolených shromáždění, s odvoláním na nebezpečí koronaviru a s tvrzením, že někteří „podvědomě smýšlející“ účastníci mohou vyvolat nepokoje. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že policie bude považovat jakékoli neoprávněné protesty za nezákonné. V minulosti bezpečnostní síly násilně rozptýlily demonstrace.

Ruské úřady skutečně zvýšily svůj zásah proti Navalného spojencům a příznivcům na novou úroveň.Minulý týden moskevská prokuratura požádala soud, aby je klasifikoval jako extremistické skupiny, Nadaci proti korupci Navalnyj a jeho síť regionálních úřadů.

Obhájci lidských práv tvrdí, že pokud by k tomu došlo, byla by zakázána jak nadace, tak regionální úřady, což by ochromilo jejich činnost, a osoby, které pro ně pracovaly, by mohly být stíhány. Dárcovství peněz skupinám – což tisíce Rusů v posledních letech pravidelně dělaly – by se také stalo trestným činem, za který hrozí trest odnětí svobody.

Mnoho Navalného spojenců prozatím odmítlo tento krok, aby ho převezli do vězeňské nemocnice, jako nedostatečný. Ivan Zhdanov, šéf Protikorupční nadace, ve svém tweetu napsal, že přesun vede Navalného do „jiné mučené kolonie, pouze s velkým ústavním zařízením, kam jsou přepravováni vážně nemocní pacienti“.

Dr. Anastasia Vasilieva, prezidentka Navalnyho podporované aliance lékařů a také jeho osobní lékař, poznamenala, že „nejde o nemocnici, kde lze stanovit diagnózu a (může) jí být předepsána léčba jeho nemocí“, ale spíše o „vězení, kde TB je léčena “.

Znovu vyzvala vězení, aby se s ní a dalšími lékaři mohli podívat, ale Lebzer uvedl, že vězeňští úředníci řekli Navalnému, že mu nebude dovoleno navštívit „civilní“ lékaře.

Od minulého měsíce si politik odpykává trest v trestanecké kolonii proslulé svými drsnými podmínkami.

Navaľnyj si stěžoval na nedostatek spánku, protože ho stráže každou noc v noci kontrolovaly, a řekl, že během několika týdnů po převozu do kolonie se u něj objevily silné bolesti zad a necitlivost nohou. Vězeňští úředníci odmítli jeho žádosti o návštěvu nezávislého „civilního“ lékaře a zahájil hladovku 31. března.

Navalny v páteční satirické zprávě z vězení uvedl, že úřady se vyhrožovaly, že ho násilím nakrmí „bezprostředně“ pomocí „svázané bundy a jiných potěšení“.

Francouzské noviny Le Monde o víkendu zveřejnily dopis Putinovi podepsaný desítkami kulturních osobností – včetně spisovatelů Salmana Rushdieho, Maria Vargase Llosy, zpěvačky Patty Smithové a herců Benedikta Cumberbatcha a Christine Scotta Thomase – a vyzývali ho, aby poskytl Navalnému vhodný přístup. zdravotní péče.

V pondělí komisařka Rady Evropy pro lidská práva Dunia Mijatovi zopakovala své výzvy k propuštění Navalného a „plného přístupu k lékařské péči s ohledem na jeho vážné zhoršení zdraví“.