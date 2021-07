Provincetown získal nový mandát pro krytou masku díky clusteru COVID-19

Výběrová komise Provincetown jednomyslně hlasovala o aktivaci mandátu pro nouzové krytí masky – s okamžitou platností ve městě Massachusetts – v návaznosti na shluk stovek souvisejících pozitivních případů COVID-19. V neděli večer s Radou zdraví Provincetown. Dne 19. července vydali úředníci Provincetown výstrahu s maskou, která vyžadovala, aby lidé měli masky uvnitř, když nelze dosáhnout sociálního distancování, a během mimořádné schůze správní rada a zdravotní rada rovněž hlasovaly pro udělení dalšího oprávnění manažerovi města Alexovi Morseovi. V sobotu Morse sdílel prostřednictvím Facebooku, že Massachusettské ministerstvo veřejného zdraví oznámilo, že nejméně 430 potvrzených případů COVID-19 je spojeno s klastrem Provincetown. Z těchto případů je 342 obyvatel Massachusetts a 153 obyvatel Provincetown. Zbytek těch, kteří měli pozitivní test, zůstávají v jiných státech a ve své předchozí aktualizaci z minulé středy Morse uvedl, že s klastrem je spojeno nejméně 256 potvrzených případů koronaviru, a během nedělního mimořádného setkání Morse uvedl, že ministerstvo veřejné správy Health poskytlo prodloužení do deníku. Testování Fallon PCR a každodenní podávání vakcín COVID-19 od 14. července. Tato opatření měla proběhnout do pátku 30. července a byla prodloužena o dva týdny do 13. srpna. Začalo to zaznamenávat pokles své denní kladné sazby a město obnovilo úsilí v oblasti monitorování odpadních vod. Míra pozitivity klesla na 9% z maximální hodnoty 15% a sobotní aktualizace Morse přišla den poté, co DPH potvrdila objev delta varianty COVID-19 v kohortě Provincetown. U obyvatel Massachusetts bylo zjištěno, že příznaky převládají (71%), přičemž 69% postižených jedinců uvádí, že byli plně očkováni proti COVID-19. “Neočkovaní lidé byli ve skutečnosti pravděpodobně mnohem vzácnější než ti, kteří byli očkováni, ale tvořili třetinu infekcí,” uvedla doktorka Shera Doronová, nemocniční epidemiologka v Tufts Medical Center v Bostonu. delta virus COVID-19 mezi tisíci lidí, kteří navštívili Provincetown. “Pokud se to jednoho dne stane, stane se to tam s přeplněnými nočními kluby, deštivý víkend se spoustou vnitřního času a zjevně se spoustou představení, “řekl Doron. neočkovaných lidí.” Kromě tří hospitalizací – dvou státních a jedné mimo stát – spojených se skupinou Provincetown, je známo, že příznaky jsou mírné a bez komplikací, a skupina přichází, když diskuse pokračují zda jsou nutné posilovací dávky COVID-19. Přesně tak lidé, kteří byli očkováni v USA Protože drtivá většina případů je mírná a protože údaje nenaznačují, že imunita v průběhu času klesá, Doron říká, že posilovače nejsou nutné tentokrát.” Bylo to nachlazení nebo chřipka, takže to ospravedlňuje procházky kolem a dávat každému další dávku, zatímco zbytek světa nedostal první dávku? Doron říká, že je důležité, aby lidé po celém světě byli očkováni proti COVID-19, aby pomohli ukončit mutované varianty.

