Drobné myši objevené v nadmořských výškách považovaných za neobyvatelné pro savce: ScienceAlert

V Puna de Atacama, mrazivé měsíční oblasti vysoko v Andách, která se vyznačuje prudkými větry, nedostatkem kyslíku a téměř žádnou vodou, nežije mnoho lidí.

Ale z nějakého důvodu se popínavé krysy stále odvažují na 6000 metrů (20 000 stop) vrcholy sopek na této vysoké pouštní plošině a žijí tam.

Zpočátku archeologové zkoumali vrcholy v 70. a 80. letech 20. století Byla nalezena těla O myších ušatých listech Punta de Vacas (phyllotis vaccarum), které byly mumifikovány v drsných podmínkách.

Protože se tam krysy samy nemohly dostat, archeologové předpokládali, že vznikly v horách starověkými Inky, o nichž je známo, že podnikali dlouhé poutě na horské vrcholy, které považovali za posvátné.

Tyto poutě byly součástí oslav známé jako capacocha, která zahrnovala rituální obětování dětí a zvířat inckým bohům. Archeologové se domnívají, že krysy mohly mít skryté zásoby nebo mohly být záměrně přineseny jako oběti.

„Nemůžete vinit archeology, že uvažují tímto způsobem, protože jaké jiné vysvětlení existuje?“ On říká Spoluautor Jay Stowers, evoluční biolog z University of Nebraska-Lincoln. „Nic tam nemohlo žít, tak je tam museli přivézt.“

Poté, co Storrs a jeho kolegové našli myší mumii na vrcholu Vulcan Saline, zahájili systematické pátrání tam i na dalších místních vrcholcích. Doposud prohledali 21 sopečných vrcholů, hlásí, a na několika vrcholech vyšších než 6000 metrů našli pozůstatky 13 myší.

„Jsou to v podstatě lyofilizované mumifikované myši,“ řekl Stowers On říká.

Stowers a jeho kolega navíc v roce 2020 zachytili na vrcholu Lullailaco, 6700 metrů vysoké sopky poblíž hranic mezi Chile a Argentinou, živou myš ušatou, což vyvolává nové otázky o původu všech těchto mumií. .

Vědci poukázali na to, že to bylo poprvé, co byl nalezen nějaký savec žijící v tak vysoké nadmořské výšce, ale nebylo by to naposledy. Nakonec na těchto vrcholcích zachytili více živých exemplářů a provedli testy na některých mumiích, aby objasnili jejich pozadí.

Analýza ukazuje, že osm krysích mumií ze Saline a jedna z Copiapo zemřelo během několika posledních desetiletí, pravděpodobně někdy po roce 1955, uvedli autoři studie.

Je možné, že čtyři polární mumie byly ještě starší, zemřely až před 350 lety, ale to bylo ještě století poté, co španělští dobyvatelé svrhli říši Inků.

„Nyní se zdá jasnější, že se tam myši dostaly samy,“ řekl Storz On říká.

Stowers a jeho kolegové poznamenali, že mumifikace pomohla zachovat DNA v mrtvých myších, což výzkumníkům umožnilo analyzovat genetické variace mezi myšmi nalezenými v různých nadmořských výškách v poušti Atacama, což poskytlo pohled do jejich evoluční historie.

Výzkumníci byli zvědaví, zda by se zdálo, že genomy myší na vrcholcích hor tvoří odlišnou subpopulaci, která se liší od známých populací myší s listy ušatýma v nižších nadmořských výškách.

„Naše genomická data naznačují, že ne: že myši z vrcholků a myši z boků nebo základen sopek v okolním pouštním terénu jsou jedna velká šťastná rodina,“ řekl Storz. On říká.

Studie zjistila, že dva páry krysích mumií byly blízce příbuzné, což naznačuje, že jsou buď sourozenci, nebo rodiče s potomky.

V kombinaci s dalšími důkazy – jako je stejný podíl mumií samců a samic, stejně jako přítomnost živých myší a krysích nor – vědci tvrdí, že důkazy naznačují, že tyto myši nejsou turisté, ale obyvatelé, kteří našli způsob, jak přežít. planeta podobná Marsu. životní prostředí.

Vědci poukazují na to, že Puna de Atacama je tak podobná Marsu, že NASA navštívila náhorní plošinu, aby simulovala podmínky na rudé planetě.

„I na úpatí sopek žijí myši v extrémním marťanském prostředí. A pak, na vrcholcích sopek, je to ještě víc. Jako bychom byli ve vesmíru,“ řekl Storz. On říká.

„Zaráží mysl, že jakýkoli druh zvířete, natož teplokrevný savec, může v tomto prostředí přežít a fungovat.“ Přidat. „Když to všechno zažijete na vlastní kůži, je to ještě úžasnější: Jak tam mohlo něco žít ve jménu Boha?“

Vědci se stále snaží odpovědět na tuto otázku, sbírají myši s ušatými listy z různých nadmořských výšek, aby vytvořili kolonie v zajetí, a pak tyto kolonie aklimatizují do různých nadmořských výšek v naději, že odhalí jakékoli adaptace relevantní pro život na vrcholcích hor.

Také se stále snaží pochopit nejen to, jak tam krysy žijí, ale proč tam žijí. Mohli by například unikat predátorům v nižších nadmořských výškách, ale opravdu tato bezpečnost stojí za rizika zmrznutí, hladovění a dehydratace?

„Jistě, pokud se schováváte na vrcholu 6000 metrové sopky, jste přinejmenším mimo nebezpečí. [predators]“, Stowers On říká. „Máš jen jiné starosti.“

Studie byla zveřejněna v Současná biologie.