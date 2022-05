Náhodně: Fanoušci Daisy se obávají, že ji shodil Mario Strikers

Byl to velký týden pro fotbalové videohry – s Electronic Arts a mezinárodním řídícím orgánem pro fotbal FIFA Prohlašují, že půjdou každý svou cestou. Vypadá to, že to není jediné fotbalové drama, které se právě odehrává.

Další vydání Nintenda Mario Strikers: Battle League Vypadá to skvěle, ale byly vzneseny obavy ohledně charakteru Daisy. Pokud jste dosud viděli, jak se seznam vyvíjí, možná jste si toho všimli jiný Princezna se neobjevila v propagačních materiálech…alespoň prozatím, no, některé její fanoušky to na sociálních sítích vyděsilo.

Nintendo sdílelo tweet s jejich sestavou a mnoho odpovědí chtělo vědět, kde je Daisy. Byli uvedeni v předchozích dvou příspěvcích, ale vypadá to, že Nintendo by tentokrát mohlo zamíchat věci s některými dalšími postavami.

Bude mi chybět můj šéf 🫡 Pořád si myslím, že to bude ta nejlepší sportovní hra na konzoli pic.twitter.com/0oFKzpS9Ai– ShantaeForSmash (ForShantae) 9. května 2022

Daisy je trendy díky tomuto tweetu Nintendo a také těmto komentářůmhttps://t.co/lRcn36C0HT– Dračí cesta (GothicBertram) 10. května 2022

Jsem rád, že nejsem jediný, komu na Daisy vášnivě záleží. @nintendo Všimněte si, že pokud vás to nezajímá, my ano. https://t.co/9SBETPMl0– SharenaVonAskr (@SharenaVonAskr) 9. května 2022

Kde je Daisy? Tuhle hru nedostanu, dokud to neopravíš. nervy, které jsi měl. Toto je moje rozhodnutí. Nekoupím, dokud neuvidím Daisy. pic.twitter.com/DT7epgTFY2– #DawnOfChromatica (@ParisArtpop22) 10. května 2022

Opravdu necháš Daisy venku, že? Udělejte nám laskavost Nintendo, odstraňte ropucha ze hry. Tento malý houbař může jít jinam. Daisy má více soutěživého ducha než druhý fotbal.– Daniel328 (@Daniel328DT) 9. května 2022

Jak můžete výše, existují nějaké ah … Vášnivý Milovníci Daisy tam venku. Samozřejmě, i když je Daisy nahrazena v nejnovější hře Mario Strikers, stále může být přidána v pozdější aktualizaci DLC – podobně jako se přidávají postavy do Mario Golf: Super Rush.

Současná sestava v Mario Strikers: Battle League zahrnuje jako brankáře Mario, Peach, Luigi, Toad, Bowser, Rosalina, Yoshi, Donkey Kong, Wario, Waluigi a Boom Boom. Jak se vám líbí, že se Daisy nespojuje v Mario Strikers: Battle League? Myslím, že ji někdy uvidíme? Níže zanechte své myšlenky.