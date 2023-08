Přijet do Prahy? Nefoťte si placená selfie na ulici se zvířaty!

Foto: Galerie hlavního města Prahy

Vaše první otázka, když uslyšíte o této kampani, může být jako moje: „Stává se to vůbec v Praze?“ Barbora Scherff z Prague City Tourist Board, jedné z organizací stojících za plakátovací kampaní, ale říká, že ačkoliv je problém menší a méně viditelný než cukr a odpadky, je tam hodně.

„Často to můžete vidět například u Karlova mostu nebo v Karlově ulici, když je velká koncentrace lidí. Ve skutečnosti je jen pár lidí nebo pár skupin lidí, kteří vlastní tato divoká zvířata — já ne t know v „Za všech okolností – ale objevuje se na těchto místech. Je to malá skupina lidí, je to okrajový problém, ale stále je to problém.“

Kampaň zahájil Úřad cestovního ruchu hl. m. Prahy a Kraj Praha 1, neboť o ní byli informováni jednak hlášením od veřejnosti a jednak proto, že ji lidé pracující v těchto organizacích mohli sami vidět díky centrálnímu umístění jejich pracovišť.

„My sami máme kanceláře v centru a někdy vidíme, jak jsou například hadi, sovy a další divoká zvířata nuceni fotit se s turisty na ulici.“

Podle odborníků na zvířata je pro ně využívání divokých zvířat tímto způsobem velmi stresující. Jsou drženi několik hodin venku v podmínkách, které jsou pro ně příliš studené nebo příliš horké, a častá manipulace a přeprava zvíře dále stresuje, což může vést k fyzickému zranění, odmítání potravy a v extrémních případech i ke smrti.

Někdy je k řešení těchto případů povolán Jan Šmielar z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), i když podle něj většinu případů řeší městská policie, která se na ČIŽP obrací, když potřebuje odbornou pomoc.

„I když to není naše věc, můžeme jim pomoci identifikovat druh, popsat biologii zvířete, zkontrolovat známky týrání zvířat, zda je chování pro zvíře poněkud stresující nebo narušuje jeho normální chování a další . Profesionální poradenské služby Takhle.“

V některých případech inspekční agentura zvířata odebere a umístí je do zařízení, kde se o ně pečuje. Podle Jana Chmilara se letos podařilo zachránit 10 hadů a pět sov. Loni to bylo 10 hadů a 20 sov, případně malých dravců.

„V těchto výrobcích se používají v zásadě dvě třídy zvířat. První třídou jsou plazi, většinou hadi, většinou hroznýši a krajty. Druhou třídou jsou ptáci a většinou se jedná o menší sovy, například sovy pálené. , nebo Menší dravci.

Podle Schmeillera je tato praxe nezákonná z několika důvodů. Za prvé, směrnice městské rady zakazuje poskytování pouličních služeb bez povolení. Za druhé, zvířata jsou často získávána nelegálně na černém trhu. Za třetí, použitá zvířata jsou někdy ohrožené druhy, které jsou chráněny mezinárodními úmluvami nebo vnitrostátními zákony. Konečně to může být považováno za zneužívání nebo týrání podle zákona na ochranu zvířat a týrání.

I když se za praktiky udělují pokuty, pachatelé většinou opouštějí republiku před uplynutím lhůty k zaplacení, protože jde ve většině případů o cizince, uvádí pan Çemilar a pražská tisková zpráva k věci.