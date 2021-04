Můžete sledovat raketu Sojuz odpalovat ruskou americkou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici počátkem pátku

ruština Kosmická loď Sojuz Začátkem pátku (9. dubna) vypustí amerického astronauta a dva astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici – a můžete jej sledovat živě online.

Kapsle Sojuz nesoucí astronauta NASA Marka Vandyho, Olega Nowitzkiho a Piotra Dubrova, má v pátek odpálit raketu Sojuz z kosmodromu Bajkonur v Kazachstánu v 3:42 EST (0742 GMT nebo 12:42 místního času). , Tři hodiny jízdy Mezinárodní vesmírná stanice .

Událost můžete sledovat naživo Tady na ProfoundSpace.org „Se souhlasem NASA, nebo Přímo prostřednictvím vesmírné agentury . Spouštěcí pokrytí začne v 2:45 EST (0745 GMT).

Video: Jídla astronauta Marka Vandyho jsou na jeho vesmírném letu na poslední chvíli

Pokud vše půjde podle plánu, trojitá kosmická loď přistane s vesmírnou stanicí kolem 07:07 EDT (1107 GMT). Pokrytí této události začne v 6:15 EST (1015 GMT). NASA bude také vysílat poklop na internetu a poznámky posádky nebo letového pozorovatele, které se mají stát kolem 8:30 EST (1230 GMT).

Tato mise bude Fandiho druhým kosmickým letem, třetím pro kapitána Sojuzu Nowitzkiho a prvním pro Dubrovník.

NASA oznámila, že Vande She se této mise účastnila teprve minulý měsíc. Posádka na dlouhodobých misích vesmírných stanic si však obvykle uvědomí roky Rychlý sledovač Vande Hei NASA Poté, co plány agentury na přechod na komerční posádky byly příležitosti komplikovány pokračujícími technickými problémy s Boeingem Taxi hvězdného astronauta , Což by mohlo zpozdit první let s posádkou do roku 2022.

(Stejně jako Boeing má SpaceX smlouvu s programem komerčních posádek NASA. Kapsle posádky Dragon SpaceX je v provozu a již byla uvedena do provozu.) Vezměte dvě posádky do oběžné laboratoře.)

Ruské vesmírné tradice! 14 věcí, které každý astronaut dělá při startu

Astronaut NASA Mark Vandy (vlevo) se připojil k ruským astronautům Olegovi Nowitzkimu (uprostřed) a Piotrovi Dubrovníkovi před jejich vypuštěním, které je aktuálně naplánováno na 9. dubna 2021. (Obrazový kredit: NASA)

Vande Hei před veřejným oznámením měl několik letových oznámení, že Řekl to pro ProfoundSpace.org v exkluzivním rozhovoru . „Příprava na tento výlet byla něco, co jsme provedli jako pohotovost, pro případ, že by se nám podařilo získat místo,“ řekl.

NASA obvykle kupuje sedadla na palubě Sojuzu. Ale v tomto případě se NASA a ruská Federální kosmická agentura (Roscosmos) místo toho dohodly na výměně sedadel – Vande Hei je na Sojuzu za astronauta Roscosmos, který bude přidělen k budoucímu komerčnímu letu posádky, jehož letové mise jsou stále definovány, protože fungují NASA řeší problémy s plánováním komerčních posádek, a Fandy by mohla Strávit rok Místo obvyklých šesti měsíců ve vesmíru. To však ještě nebylo zcela určeno.

„Věci se mění a … musíme se koordinovat s Rusy, zejména s Roscosmosem, abychom zjistili, kdy se vrátit,“ řekla Vandi Hee pro ProfoundSpace.org.

Jeho předchozí vesmírný let trval šest měsíců. Vande Hei tedy řekl, že se bude těšit na novou „životní zkušenost“, pokud bude přidělen k tomu, aby zůstal rok vysoký.

Trojčlenná posádka Sojuz MS-18 se připojí k sedmi astronautům Expedice 64, kteří jsou v současné době v orbitální laboratoři, Jedna z největších posádek v nedávné paměti . Sedm lidí tam loni skutečně přišlo na dvou kosmických lodích. Sojuz v říjnu přivedl na stanici astronautku NASA Kate Robinsovou, astronauty Sergeje Ryzhikova a Sergeje Kud-Svershkova. Poté tým posádky SpaceX Crew Dragon vyslal v listopadu astronauty NASA Michaela Hopkinse, Victora Glovera a Shannona Walkera a Japonce Soishi Noguchiho do oběžného komplexu.

Start proběhne v pátek tři dny před 60. výročím prvního lidského vesmírného letu ze stejného místa, kde byl tento historický vzlet. 12. dubna 1961 Sovětský svaz Jurij Gagarin To bylo vypuštěno na oběžnou dráhu Země z Bajkonuru. Ruská kosmická agentura Roscosmos Byla vypuštěna kosmická loď Sojuz MS-18 Gagarin Po slavném astronautovi.

