Co víme o klimatické souvislosti s evropskými povodněmi

Jeden důvod silných srážek má co do činění se základní fyzikou: Teplejší vzduch zadržuje více vlhkosti, což zvyšuje pravděpodobnost, že daná bouře způsobí více deště. Svět se oteplil o něco více než jeden stupeň Celsia (asi dva stupně Fahrenheita) od 19. století, kdy společnosti začaly pumpovat do atmosféry obrovské množství plynů způsobujících teplo.

Při každém oteplení může vzduch zadržovat o 7 procent více vlhkosti. Výsledkem je: „Tyto typy bouřkových událostí budou jen intenzivnější,“ uvedla Hayley Fowler, profesorka dopadů změny klimatu na Newcastle University v Anglii.

A i když je to stále diskuse, existují studie, které naznačují, že rychlé oteplování v Arktidě ovlivňuje proud tryskových proudů snížením teplotního rozdílu mezi severní a jižní částí severní polokoule. Dr. Fowler uvedl, že jedním z účinků v létě a na podzim je to, že vysokohorský proud vzduchu, který obíhá planetu, oslabuje a zpomaluje.