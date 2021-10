Před 30 miliony let došlo k děsivému masovému vyhynutí a my jsme si toho právě všimli

Konec eocénské epochy před zhruba 33 miliony let znamená na Zemi čas velkých změn. Při pomalém obrácení toho, co dnes vidíme, teploty klesly a ledovce natáhly ledové prsty směrem k rovníku.

ztráty na životech Přes asijský kontinent to bylo hluboké. Zdá se však, že biologická rozmanitost Afriky chráněná teplem tropů nebyla dramatickými změnami ovlivněna. Nebo jsme si to alespoň mysleli.

Podle studie, kterou nedávno publikoval tým výzkumníků z celých Spojených států, jsme se na fosilní záznam nedívali správným způsobem.

Výzkum naznačuje, že savci v Arábii a napříč africkým kontinentem zdaleka neprospívali touto chladnou změnou, zaznamenali dramatický pokles a téměř dvě třetiny jejich špičkové rozmanitosti zmizely před 30 miliony let.

Co vedlo ke každé ztrátě, však není jasné a navzdory široké škále teplotních výkyvů a intenzivní vulkanické činnosti, která otřásá regionem, není o možnosti nouze.

Ať už byla příčina ztráty jakákoli, ekologické výklenky zanechané zánikem nebyly dlouho prázdné.

„Je zcela jasné, že došlo k obrovské zániku a poté k období obnovy“ On říká Biolog Duke University Stephen Heritage.

Velká část toho, co víme o změně klimatu při přechodu z eocénu do další epochy, oligocénu, pochází z analýz změn izotopů kyslíku v jádrech sedimentů vykopaných z dna oceánu.

Sladění těchto důkazů s mnoha dalšími důkazy o kolísání hladiny moře a důkazy o růstu ledovců nám dává celkový obraz o tom, jak se naše planeta jako celek mění.

Značení na místních úrovních však může být trochu neuspořádané, více spoléhat na modelování a pečlivé zkoumání zkamenělin, které se sem tam objevují sporadicky.

Záznamy pořízené na souši mohou poskytovat smíšený obraz, takže není divu, že se diskutuje o případném dopadu globálního ochlazení na masy poblíž rovníku.

ze směru Existuje vodítko Jsou to zvířata, jako jsou rodoví příbuzní moderních lemurů, která mizí ze severovýchodní Afriky. Po dalších studiích Naznačuje to, že Afrika nezaznamenala téměř žádné environmentální změny, nebo snad vůbec žádné.

Interpretace fosilních záznamů může být náročná, protože mají tendenci být poněkud neuspořádané. Ne všechny druhy nechávají své pečlivě zachované pozůstatky na vhodném místě, ale se správnými analytickými nástroji mohou vědci stále sbírat řadu informací jen z hrsti kostí.

Tým shromáždil údaje o fosiliích představujících pět skupin savců, včetně tzv. Masožravců HinodontsDvě skupiny hlodavců vypadají jako veverka anomálie, a dvě skupiny primátů – jedna obsazená našimi předky.

Z těchto vzorků vědci vygenerovali rodokmen představující načasování projevů a známých ztrát pro každý z nich. Statistické nástroje pak mohou vědcům poskytnout lepší představu o tom, kdy byly ztráty v určitých regionech dostatečně velké, aby korelovaly s globálními událostmi.

Při pohledu na charakteristiky v příbuzných skupinách mohou vědci také vidět, jak se druhy diverzifikovaly, aby zaplnily výklenky uvolněné ztracenými zvířaty.

Vezměte si například zuby zvířete. Jemné rozdíly v jejich tvarech po dlouhou dobu nám mohou napovědět, jak rychle se druh adaptuje na nově hojný zdroj potravy.

“Vidíme významnou ztrátu rozmanitosti zubů a poté období obnovy s novými tvary zubů a novými změnami,” On říká Hlavní autor Dorian de Vries z University of Salford.

Mimochodem, zdá se, že mezi nejvíce postižené patří naši hlavní předci. Rozmanitost lidských zubů před 30 miliony let se zmenšila téměř na nic. Bylo to tak špatné, zůstal jen jeden typ zubní morfologie, která omezovala druhy potravin, které by jejich vnoučata mohla jíst.

Taková úzká místa jsou běžná v celém evolučním záznamu. Vědět, jak na ně druhy reagují, může být životně důležité, vzhledem k tlaku, který dnes vyvíjíme na mnoho ekosystémů po celém světě.

Svým způsobem se to zubnímu designu podařilo. Pokud ne, náš druh by nespatřil světlo světa.

„Bylo to skutečné resetovací tlačítko“ On říká Devries.

Tento výzkum byl publikován v Komunikační biologie.