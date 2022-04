King of Fighters 15 Verze 1.21 Poznámky k opravě

Omega Rugal byla nedávno přidána do The King of Fighters 15 prostřednictvím bezplatné aktualizace. Samozřejmě není neobvyklé, že nové postavy v bojových hrách mají také nějaké problémy s rovnováhou a chyby, které je třeba vyřešit v budoucím patchi.











patch 1.21 Je to přesně tento patch pro Omega Rugal v The King of Fighters 15. Podle SNK byl patch 1.21 již vydán pro PlayStation 4, PlayStation 5, Steam a Epic Games Store. Ti, kteří mají verzi The King of Fighters 15 pro Xbox Series X/S a Windows 10, si budou muset na dostupnost opravy počkat o něco déle.



















Poté, co byla Omega Rugal k dispozici v King of Fighters 15, byly objeveny některé chyby související s postavou. Některé z těchto chyb se pohybovaly od poskytování nezamýšlených výhod Omega Rugal až po úplné rozbití hry.





V předchozí verzi King of Fighters 15 byl Omega Rugal schopen kombinovat ze svého projektilu na Climax Super Special odkudkoli na obrazovce. Zdálo se to zvláštní, protože Climax Super Special od Omega Rugal není zrovna útok, který obvykle může zasáhnout protivníky v režimu celé obrazovky.





SNK také vyřešilo problém, kdy mohla hra selhat při připojení k lobby ve verzi Steam. Bylo také poznamenáno, že byl vyřešen problém, kdy postavy někdy zahajují prohlídku ve špatných situacích.





Podívejte se na všechny níže uvedené poznámky k opravě:





• Selhání hry – Opraven problém, který mohl způsobit pád hry při připojování se k lobby z odkazu s pozvánkou nebo seznamu přátel ve verzi Steam.

• Starting Tour Placements – Opraven problém, kdy za určitých podmínek postavy začaly Tour v nezamýšlených situacích. READ Přepracovaný MacBook Air může mít M1, ale ne M2





• Strike Strike – Zvyšte své celkové obnovovací snímky o 3. (Protože je zde mnohem méně nepříznivých snímků než obvykle)

• Super Special Move – Zkraťte okno zrušení na CLIMAX Super Special Move pro druhý zásah. (Toto má vyřešit problém při zrušení CLIMAX Super Special Move v určitém načasování, což by mohlo způsobit, že se soupeř nebude moci pohnout.) • Vražedná vlna teroru

– Opraven problém, kdy pokud byl protivník zasažen projektilem, protože tento pohyb CLIMAX Super Special Move je aktivní, bez ohledu na to, jak daleko je, tah CLIMAX Super Special Move dopadne.

– Vyřešen problém, který způsoboval, že se soupeřův krk během filmového zoomu jevil daleko.