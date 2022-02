Blíží se poslední dny Hlídky Davida Krejčího

PEKING, ČÍNA – 9. ÚNORA: Orward David Craigie č. 46 z České republiky bruslí proti týmu Dánska v první třetině během přípravného zápasu skupiny B mužů pátého dne zimních olympijských her v Pekingu 2022 na Národním krytém stadionu 9. února 2022 v čínském Pekingu. (Foto Bruce Bennett/Getty Images)

Jsou to téměř dva měsíce, co Bruins a David Craigie naposledy mluvili.

Během rozhovoru s Bruins pětatřicetiletý Krejčí oznámil, že zůstane v České republice a bude hrát v rodném HC Olomouc. Pak ale přišla olympiáda v Pekingu 2022 a rozhovor, kde Krejčí zdánlivě naznačoval, že návrat do NHL je spíše „uvidíme, co se stane“, než konkrétní poděkování, ale ne poděkování.

„Samozřejmě, kdyby mi zbýval jeden rok na smlouvy, byl bych teď v NHL,“ Krigsey řekl Associated Press začátkem tohoto měsíce. „Náhodou to fungovalo tímto způsobem. Věci se dějí z nějakého důvodu, myslím, takže jsem teď tady. Pokusím se této příležitosti využít na maximum a co přijde dál, uvidíme.“

Ve chvíli, kdy Krejčí dořekl větu, můžete Bruins prakticky slyšet, jak závodí na jejich telefonech.

Netřeba dodávat, že Bruins se budou muset znovu spojit s Krejčím, aby zjistili, jestli to „uvidíme“ skutečně něco znamená. A pokud se to stane, problém pro B je v tom, že cesta k návratu Bruinovy ​​dlouhé kariéry do Bostonu je nyní komplikovanější, než tomu bylo před tím, než se kalendář obrátil na rok 2022.

Pokud by Bruins vrátili dynamickou čtvrtinu, Krejčí by po podpisu smlouvy musel projít ústupky, aby skončil v Bostonu, a v celé lize panuje přesvědčení, že rivalové z Východní konference nedovolí Krejčímu návrat do Bostonu ani za nic. a zabránit tak stěhování ve jménu koncese. To je zhruba místo, kde budou Bruins potřebovat vault tým jako Montreal, Arizona nebo Seattle, aby získali Krejčího a pracovali na výměně.

Ale pokud jste Bruins, tyto druhy vedlejších obchodů pravděpodobně převáží cenu, kterou budou muset zaplatit, aby dostali jednoho z předních talentů na trhu do centra – Flairse Clauda Girouda, Thomase Hurtlea ze San Jose a GTV z Vancouveru. . Předpokládá se, že v tomto termínu budou na trhu všechna jména Miller – vzhledem k seznamu potřeb praní prádla od nynějška do uzávěrky.

Jinými slovy, i vedlejší dohoda může překonat alternativy na trhu plném kupujících.

A Krejčí se jistě vrátí do pozice, která naplňuje jeho touhy.

Za předpokladu, že se Krejčí jednoduše vrátí do mixu, aniž by Bruins znovu vynalezli kolo, bude mít nejen Taylora Halla jako jednoho skvělého hráče ve druhé lajně Bostonu, ale bude mít také Davida Pastrňáka na svém pravém křídle. To je něco, co Craigsey ke konci svého působení v Bostonu jasně chtěl. Hrát můžete na svém vlastním dvorku, ale pro Craigieho je to zvláštní možnost, protože opakovaně dával najevo, že nezavřel dveře návratu do NHL.

Čas zde samozřejmě není na nikoho straně a Bruins se blíží volání o pomoc zvenčí.

Ale ten hovor by měl začít posledním kruhem zpět do České republiky.







Kliknutím sem zobrazíte úplné 98,5 pokrytí Bruins od The Sports Hub.