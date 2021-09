Pražští vědci dělají z vody lesklý kov podobný zlatu: „Věda může být zábava“

Vědci nebo výzkumníci mohou být nazýváni chemiky moderní doby. Vytvářejí věci nebo provádějí experimenty, které vypadají tajemně, ale jsou to jen interakce mezi atomy nebo molekulami. Vědci z České akademie věd v Praze dokázali něco, co dokážou jen alchymisté ve folkloru. Proměnili kapku vody v lesklou zlatou kovovou bublinu. Tato zázračná podívaná trvala několik sekund, ale pro vědce to byl ohromný úspěch.

Je téměř nemožné dosáhnout tohoto výkonu na Zemi

Teoreticky se většina materiálů může stát kovem pod velmi vysokým tlakem. Atomy jsou tak těsně zabaleny, že začínají sdílet své nejvzdálenější elektrony, což z materiálu dělá vodič elektřiny, podobný mědi nebo železu. Tak vysoký tlak je však v laboratoři nepředstavitelný.

Geofyzici předpokládají, že obrovské planety, jako je Uran nebo Neptun, vylepšují vodu v kovovém stavu a mají enormní atmosférický tlak a že extrémně vysoký tlak dokáže přeměnit kovový vodík na supravodič, to znamená, že je schopen vést elektřinu bez odporu. Pro kvantifikaci by tento vysoký tlak měl mít asi 15 milionů atmosfér.

Jak to udělali?

Na základě společné studie Pavla Jungwirtha, fyzikálního chemika České akademie věd v Praze, našli vědci alternativní metodu. Místo toho, aby se spoléhali na tento vysoký tlak, obrátili se na alkalické kovy v první skupině periodických prvků, konkrétně sodíku a draslíku. Je to proto, že tyto kovy mají tendenci darovat své nejvzdálenější elektrony. Pokud je tedy dopován elektronem, alkalický roztok minerální vody poskytne stejný výsledek, i když na několik sekund.

Experiment však měl jednu nevýhodu. Alkalické kovy reagují s vodou výbušně. Aby se tomu zabránilo, museli vědci pečlivě prozkoumat stav, který zpomaluje reakci a nevybuchne. Za tímto účelem vědci naplnili injekční stříkačku každým z alkalických kovů, protože tyto kovy jsou při pokojové teplotě kapalné, a umístili je do vakuové komory. Poté injekční stříkačkou vytvořili kapku, která byla vystavena malému množství vodní páry. Jakmile voda na kapce kondenzuje, elektron spolu s kladnými kovovými ionty difunduje do vody a přemění ji na zlatou vrstvu.

V rozhovoru s přírodou Jungwirth řekl: “Bylo téměř překvapivé objevit nový prvek. Byla to osvěžující přestávka v jeho každodenní práci a připomnělo mi to, že věda může být zábava.” „Není to něco, za co byste mohli získat stipendium, ale něco, co můžete dělat o víkendech,“ dodal.

