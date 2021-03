Televizní přednáška: Pan Rogers dostal ve své domácí škole novou sochu

Denní a týdenní zpravodaje TribLIVE doručují požadované zprávy a informace přímo do vaší doručené pošty.

Zesnulý Fred Rogers nesl na své škole Rollins College ve své peněžence slova: „Provozuschopný život.“

Rogersův život ve službě dětem bude nyní oceněn prostřednictvím PBS „Mister Rogers Neighborhood“ s grantem, který bude představen v kampusu Rollins v Winter Parku na Floridě v říjnu. Dnešní oznámení o novém uměleckém díle věnovaném Rogersovi předchází v sobotu 93. narozeninám dítěte La Trobe.

Tato nová bronzová socha se připojí k sochám Severní pobřeží Pittsburghu V La Trobe na památku hostitele dětského programu, který v roce 2003 zemřel na rakovinu žaludku.

Zatímco dvě sochy ze západní Pensylvánie ukazují samotného Rogerse, v Rogersově filmu „Dobrý den pro souseda“ je Rogers obklopen sedmi dětmi, zatímco na pravé ruce předvádí Danielovu tygří pruhovanou panenku. Na zadní straně sochy jsou postavy a místa ze sousedství Make-Believe.

Britský sochař Paul Day, který vytvořil sochu pro Rollins V. Jeho francouzské studio Více než devět měsíců v roce 2020. „Zjevně prokázal velkou pokoru a velkou moudrost v odvádění pozornosti od sebe a zpět k dětem.“

Day uvedl, že vzal v úvahu, že Rogers při navrhování sochy nechtěl být zobrazen jako „hrdinská postava“.

“Miluji svou práci při vytváření příběhů a uvádění věcí do kontextu,” řekl Day. „Nikdy mě nezajímalo, aby někdo hrál. Chci dát člověka do prostředí a umožnit prostředí a člověku působit jako jakési divadlo, jako divadlo.“

Při hledání Rogerse našel Day obrázkovou knihu plnou obrázků, které ztělesňují „jedinečného ducha lásky a otevřenosti dětem“, který je poslouchá, sleduje a komunikuje s nimi.

Dai řekl: „Zdá se, že to je opravdu odpověď, nebýt sám Fred, ale přinutit ho dělat to, co vždycky miloval.“ „A také ukázat mu některé z postav, které tvořily jeho televizní show, protože to není jen pocta Faridovi, je to také pocta všem, kteří mu pomohli, aby byl tento program úspěšný.“

Rogers určitě ocení, jak k vytvoření této sochy vedlo mezinárodní přátelství a náhoda.

Rollins Grad a Regent Alan Kane byli v květnu 2019 na dovolené ve Francii, když se setkal s Dayem, který měl na starosti čtyři hlavní londýnské památky, včetně Památníků královny matky a bitvy o Británii.

Po odchodu z Francie cestoval Kane Schönnellem do Anglie, kde se objevil na londýnské stanici St Pancras, aby objevil jednu ze soch Dai „The Meeting Place“, kterou Kane viděl ve Francii jako svoji předlohu.

Nad sochou visel kus neonového umění, které znělo povědomě Kena, který ho hledal na Googlu, aby zjistil, že se jedná o kus umělce, který vystavoval svou práci v butikovém hotelu Alfond Inn na Rollins College.

„Vidím, jak toto umělecké dílo volá Rollins, a tehdy mi zazvonil zvonek v hlavě,“ řekl Kane po telefonu z Floridy minulý týden. “Udělali jsme několik věcí na počest Freda Rogerse, včetně.” Procházka – A to bylo uprostřed těch dvou let neuvěřitelné publicity díky dalšímu skvělému dokumentu Toma Hankse – ale je jasné, že Fred Rogers je náš nejslavnější absolvent a my jsme neudělali nic, co považuji za vždy. “

Kane kontaktovala Daya, zda má zájem o vytvoření sochy, a s touto myšlenkou šla za Rollinsovým prezidentem Grantem H. Cornwellem. Kane před uzavřením smlouvy o provizi s Dai získal 275 000 $.

Zatímco vyrůstal na importu americké popkultury ze 70. let, včetně skladeb „The Banana Splits“, „Sesame Street“ a „Tom and Jerry“, nikdy neviděl „čtvrť pana Rogerse“.

„Když zmínil, že jeho vysoká škola chtěla objednat sochu pro jednoho z jejich starých studentů, Freda Rogerse, nic to pro mě neznamenalo,“ řekl Day přes Skype ze svého domu v Burgundsku.

Když Dai hledal na Googlu „Fred Rogers“, našel stránku za stránkou odkazy na články.

Dai řekl: „Začal jsem sledovat„ sousedské “epizody, když jsem toho léta pracoval ve svém studiu, a bylo jasné, že se rychle utopil v tom, že máme co do činění s někým, kdo zanechal velmi důležitou stopu v životech milionů lidí, někdo, kdo založil své celoživotní dílo na Velmi hlubokém porozumění křesťanské víře, který nekázal křesťanskou víru prostřednictvím jejího poslání, ale prožíval ji tím, co dělal.

Day cestoval do Spojených států v srpnu 2019, aby nainstaloval sochu v domě svého přítele v Akronu ve státě Ohio, a udělal boční výlet do kampusu Saint Vincent’s College, kde sídlí Fred Rogers Center, aby se setkal s Joan Rogersovou, která zemřela v Leden. 2021.

„Seděli jsme na pohovce vedle Joan a okamžitě jsme propadli kouzlu jejího kouzla, jejího tepla a laskavosti,“ řekla Dai. „Dostal jsi nás úplně domů a zasáhl to jako dům v ohni.“

Zatímco si Kane původně představoval samotnou sochu Rogerse, nakonec si koupil Daiovu vizi, i když zvýšil cenu sochy vysoké 3 metry a její instalace na 700 tisíc dolarů.

Konečné umístění kampusu ještě nebylo vybráno pro sochu Rogers, ale Kane věří, že objektivně vhodné místo k uctění Rogerse, jmenovaného presbyteriánského ministra, může být na nádvoří mezi Knowles Memorial Church a Annie Russell Theatre.

Formy vyrobené z původní hliněné plastiky byly vyrobeny pro odlévání bronzové sochy. Později tento měsíc provede Dai finální úpravy svého díla během návštěvy slévárny v České republice za účelem odlévání bronzu. Očekává se, že poslední socha dorazí lodí na Floridu letos v létě.

“Chci, aby lidé, kteří vyrostli s panem Rogersem, cítili pocit nostalgie a pocit opětovného spojení možná s tou částí svého dětství, na kterou se tak často zapomíná,” řekl, “aby některé z těch úžasných věcí, kterými prošly, spolu s návratem seriálu, vychovávat pocit svého dětství, Možná, ale především si užít skvělý pocit úžasu nad krásou dětství. “

Televizního spisovatele Roba Owena můžete kontaktovat na adrese [email protected] nebo 412-380-8559. Sledujte Roba Cvrlikání nebo Sociální síť Facebook. Ptejte se v televizi prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Uveďte prosím své křestní jméno a místo.

Kategorie:

Andy | Filmy / TV | Nejdůležitější příběhy | Televizní rozhovor s Robem Owenem