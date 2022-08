Ranní zprávy: čtvrtek 25. srpna 2022

Velvyslanec ČR v Gruzii Petr Mikička ČTK řekl, že Češi chtějí Gruzii pomoci se vstupem do EU, aniž by upřesnil, jaké kroky by mohla Česká republika jako vedoucí země EU v tomto půlroce podniknout. Gruzie na červnovém summitu nezískala místo kandidáta EU, na rozdíl od Ukrajiny a Moldavska.