Osvětim – The Hollywood Reporter Review

Nalezení nového přístupu k holocaustu je jistě výzvou, nicméně režisér Peter Pebjack vyprávěl neznámý, ale odhalující příběh v Osvětimská zpráva, Slovensko Přihlášení nejlepšího mezinárodního filmu roku 2020. Samuel Goldwyn Films uvede film ve Spojených státech, a přestože jej nelze označit za příjemný pohled, obnovuje kus historie, který si zaslouží poctu.

Diváci si dnes možná neuvědomují, že jednou z věcí, která brání globálnímu rozhořčení nad nacistickým genocidním programem, je to, že rozsah zvěrstev nebyl během vypuknutí války široce znám. Lze tvrdit – a může to být pravda -, že šíření antisemitismu po celém světě by zabránilo dalším opatřením přijatým k zastavení masakru. Je ale také pravda, že Německo vyvinulo úsilí k zamaskování strašlivé implementace konečného řešení. Zástupci Červeného kříže navštívili některé koncentrační tábory, protože nacisté se snažili skrýt, co se ve skutečnosti děje.

Sečteno a podtrženo

Děsivé, ale účinné.



Proto se dva vězni v Osvětimi vydali na útěk, nejen aby si zachránili životy, ale poskytli zprávy o tom, co viděli z první ruky. Zpráva Vrba-Wetzlera, kterou sestavili Alfred Wetzler a Rudolf Verba, dva slovenští Židé, kteří uprchli z Osvětimi v roce 1944, byla jednou z prvních interních zpráv o genocidě a údajně zabránila maďarské vládě převést více než 100 000 maďarských Židů na Osvětim během posledních měsíců války.

Jako držitel Oscara Saulův syn A některé další filmy o holocaustu, Osvětimská zpráva To může být obtížné sledovat. Není však pochyb o tom, že se jedná o velmi dobře provedené dílo. Kinematografie se k černé a bílé přibližuje, jak jen můžete, s barevnou paletou naplněnou ledově šedou, bledě hnědou a bílou a režisér vtáhne diváky do ponuré atmosféry. Velká část filmu ukazuje dva protagonisty (Noel Czoczor a Peter Ondrejika), kteří se skrývají uvnitř dřevěných beden a čekají na okamžik úniku.

Jejich izolace se protíná s vůdci táborů, kteří vyslýchali a mučili další vězně, aby určili místo pobytu těchto dvou pohřešovaných Židů. Vidíme dost táborových rituálů a brutality vůdců, abychom pochopili noční můru, ale film to neřeší; Znamená to ctít odhodlání těchto dvou vězňů, kteří trvali na vyprávění svého příběhu.

Jakmile konečně uniknou a vydají se do okolních lesů, film ztratí určitou klaustrofobii, ale zůstane patřičně temný. Závěrečná část se týká jejich zprávy britskému herci Červeného kříže (hraje ho John Hana, známý svými rolemi ve světelných filmech jako např Čtyři svatby a pohřeb A Posuvné dveře). Hannah se daří dobře, ale film je založen na představeních dvou herců, kteří hrají přeživší. Czuczor (česká filmová hvězda, která také hrála Rosencrantze v britském filmu z roku 2018 OfélieDíky silné přítomnosti, která pomáhá udržet film atraktivní, hraje Ondrejička jako jeho nejzranitelnější kolega svou roli sebevědomě.

Tento děsivý, ale dobře vytvořený film nám připomíná důležitost svědectví o zvěrstvech a nespravedlnosti a je tématem, které zůstává relevantní v našem znepokojivém novém století poznamenáném vznikem autoritářských režimů po celém světě.

Herci: Noelle Czoczor, Peter Ondrejika, John Hannah, Jean Ndbal, Florian Banzner

Režisér: Peter Bebjac

Scénáři: Joseph Bastka, Thomas Bompek, Peter Pepjac

Na základě knihy Alfreda Wetzlera

Producenti: Rastu Systack, Peter Bebjack

Výkonná producentka: Natalia Rau Guzinkiewiczova

Kamera: Martin Ziyaran

Produkční designér: Peter Senck

Módní návrhářka: Katarina Štrbová Belíková

Střih: Marek Kralowski

Hudba: Mario Schneider

93 minut