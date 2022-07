Gay Day se vrací do Alnwick Parku – s mezinárodním nádechem

Vítězové loňského ročníku Paul Dennison a Tony the Doll s vévodkyní z Northumberlandu.

„Je to první rok, co pan Jay Europe přijel do Spojeného království, a po úvodních rozhovorech, abychom ji vzali do Londýna, jsem se postavil a přivedl mezinárodní soutěž domů na severovýchod.