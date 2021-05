Queen Mason hraje MusicaNova Orchestra

Quinn Mason začal skládat hudbu, když mu bylo 10 let. Učte se čtením knih a hrou na klavír na základní škole.

Svou první skladbu pro violoncello napsal, když mu bylo dvanáct let, a v osmnácti napsal svoji první symfonii. Nyní, ve věku 25 let, režíroval orchestry po celé zemi a je jedním z nejvyhledávanějších mladých klasických skladatelů.

Mason se zastaví v Arizoně 14. května, aby tak učinil MusicaNova Orchestra Koncert „Wings of Hope“ v Scottsdale Center for Performing Arts.

Během koncertu představí Mason nové dílo s názvem „Svitani“, což v českém jazyce znamená „úsvit“. Dvojitý akční kus je dlouhý 16 minut.

“Jde o znovuzrození a obnovu, zvláště když žijeme, když se zdá, že jsme na pokraji všeho lepšího.” Mason řekl: “O této zkušenosti jsem napsal článek.”

„Psaní mi chvíli trvalo, ale je to pro mě smysluplný kus. Opravdu doufám, že je to kus, který má smysl pro diváky Phoenixu.“

Mason získal řadu ocenění a uznání za své hudební skladby od organizací, jako jsou American Composers Forum, Texas A&M University, Dartmouth University of Wind, New York Metropolitan Youth Orchestra, Philadelphia Youth Orchestra a Arizona State University Symphony Orchestra.

O orchestru MusicaNova

MusciaNova je arizonská nezisková organizace, která zdůrazňuje novou nebo často opomíjenou hudbu. Jeho orchestr je složen z profesionálních hudebníků. Nezisková organizace má také několik programů, které pomáhají rozvíjejícím se talentům zdokonalovat jejich dovednosti.

Orchestr „Křídla naděje“ je živou a osobní show. Budou potřebná sociálně vzdálená místa k sezení a masky.

Koncert začíná Mozartem a la Haydna od Alfreda Schnitkyho a končí symfonií „Farewell“ od Josepha Haydna.

Mason řekl, že během své dosavadní kariéry sledoval, jak se mění svět hudební kompozice. Doufá, že se díky své jedinečné hudbě trvale projeví.

“Právě teď žijeme ve velmi zajímavé době v odvětví klasické hudby,” řekl.

„Žijeme v době, kdy se porušují staré tradice, a začínáme vytvářet prostor pro rozmanitější hlasy.“

podrobnosti: 20:00 v pátek 14. května. Virginia G Piper Theatre, 7380 E. Second St. , Scottsdale. Koncert je k dispozici také online s lístky zakoupenými na adrese scottsdaleperformingarts.org.

Elizabeth Montgomery je korespondentkou umění a kultury pro Arizonskou republiku, azcentral.com.