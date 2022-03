Poslední olympiáda Shauna Whitea přichází ve finále polodýmky

NBC si může oddechnout poté, co se Shaun White dostal do finále U-rampa

PEKING – NBC si mohla oddechnout, když se Shawn White dostal do finále polotrubice.

Finále krasobruslařské hvězdy je naplánováno na čtvrteční večer v hlavním vysílacím čase, i když k němu došlo zhruba dříve. Spadl na svůj první pokus v play off, ale v další jízdě se odrazil, aby se vyhnul diskvalifikaci.

Vzhledem k tomu, že Michaela Shiffrinová se na svazích trápí – a zjevně si není jistá soutěží v Super G – White mohl ve čtvrtek večer skončit jako jediný hlavní lídr. Bude to ale stačit, zvláště poté, co trojnásobný zlatý medailista nedávno prohlásil, že to bude jeho poslední soutěž.

Pokud bude Shiffrinová závodit, Super-G bude také přesvědčivá, protože se pokusí odrazit poté, co spolu v prvních dvou závodech vydržely asi 15 sekund.

Zde jsou některé, které musíte vidět (všechny časy na východ):

poslední úsilí

Pětatřicetiletý běloch získal své první olympijské zlato po 16 letech. Tentokrát není považován za favorita a minulý víkend řekl, že to bude konec jeho kariéry.

V této sezóně se vypořádal se zraněním kotníku a COVID-19, i když je určitě možné, aby sportovec v jeho věku vyhrál zlatou medaili v krasobruslení. Lindsey Jacobless a Benjamin Karl, oba 36, ​​vyhráli za Spojené státy a Rakousko v obřím paralelním slalomu a slalomu na snowboardu.

Začátek finále mužského U-rampa je naplánován na 20:30 NBC plánuje poskytovat živé vysílání.

alpské lyžování

Shiffrinová nedokázala dokončit svůj první závod v každém ze svých prvních dvou závodů – obřího slalomu a slalomu. Pokud budete soutěžit v Super G, bude to považováno za soutěž. Loni na tomto podniku obsadila třetí místo na mistrovství světa, ale je jasné, že první a druhé zklamání na olympiádě v Pekingu ji ovlivnilo.

„Není to konec světa a je hloupé se o to tolik starat, ale mám pocit, že bych se teď měla hodně divit,“ řekla.

Super-G kombinuje rychlost ramp s nejpřesnějšími zatáčkami pro obří slalom. NBC jej vysílá živě v hlavním vysílacím čase. Začíná se ve 22 hodin

odstranit jednu

Hokejová reprezentace USA se ve čtvrtfinále utká s Českou republikou, živě vysílá ve 22:55 na USA Network a v 23:35 na NBC.

Američtí muži hrají proti Číně otevřenou rukou. Toto je živě v 8:00 na USA Network.

Zpět pro více

Norka Therese Guhaugová získala první zlatou medaili na hrách v Pekingu v krasobruslení. Další šanci má v závodu na 10 km, který bude živě vysílat brzy ráno (2:25) na USA Network a také odpoledne na NBC.

O několik zlatých se letos pokouší také nizozemská rychlobruslařka Irene Schouten, která již vyhrála 3000 m a má před sebou 5000 m. Martina Šablíková z České republiky v roce 2010 byla poslední ženou, která vymetla 3000 a 5000.

5000 bude v síti USA mezi 10:30 a 14:45.

Poznámka také

Německo se pokouší o třetí titul v řadě v týmové sáňkařské štafetě, kterou bude vysílat NBC i USA. … USA Network plánuje živě ukázat událost Mixed Antenna v dopoledních hodinách, přičemž NBC odvysílá prezentaci v hlavním vysílacím čase.

