Aby našel ty nejlepší cyklostezky v Evropě, požádal dav cyklista spisovatel

Popsal jste Grega Lemonda, když byl cyklistou, ale také jste s ním napsal svou předchozí knihu „Cyklistický atlas Severní Ameriky“. Jak se to stalo?

Můj vydavatel Rizzoli mě požádal, abych napsal Cyklistický atlas Severní Ameriky. Řekl jsem, že znám některá místa, ale potřebuji amerického odborníka. Greg byl nadšený. Když jsem tedy kontaktoval vydavatele, řekl jsem: „Našel jsem někoho, kdo zná Severní Ameriku. Pravděpodobně ho neznáte, ale je to cyklista už dlouho.“ Když jsem řekl, že to byl Greg Lemond, řekli: „Wow.“ Takže jsme s Gregem napsali „Atlas Severní Ameriky“ společně 40 let poté, co jsme se poprvé setkali.

Jak se změnila cyklistika, zejména s cestováním, za čtyři desetiletí, kdy se tomuto sportu věnujete?

Všechno v cyklistice se změnilo – způsob, jakým se lidé dívají na kola, pohlížejí na cyklisty, a jsme na začátku nové éry cestování a balení. Ve Francii je to velmi nové. Viděli jsme to trochu před Covidem. Ale s Covidem a pak je tam spousta lidí, kteří si chtějí vzít pár dní volna na kole sami, s přáteli, s dětmi, za sportem, na turistiku – po celou dobu Loire à Velo, například vidět hrady a ochutnat ta nejlepší vína na cestách. Existuje mnoho různých typů her. Ale teď je čas vyrazit na kolo.

Jaký máte názor na elektrokola?

E-kola jsou velkým pokrokem. Jsem velkým zastáncem elektrokol, protože vidím, že přivádějí lidi, kteří na kolech nikdy neseděli. Myslím, že lidem, kteří nejsou moc zdraví nebo staří, pomáhá jezdit na kole. Tady ve Francii je to skvělý vývoj.

Jak komunity a technologie jako Strava změnily způsob, jakým lidé poznávají svět na kole?

V prvních letech Stravy to bylo považováno za způsob, jak se porovnat s ostatními. Lidé ale zjistili, že nejlepší trasu najdete s nástroji Strava. Je to neuvěřitelné, protože Strava je technologie, ale nyní je to také sociální média. A když položíte otázku třem různým lidem na Stravě, dva z nich vám odpoví – tím jste si jisti – a často všichni tři.

Jak tato kniha pomůže cyklistům najít jejich další velkolepou jízdu?

Stačí otočit stránky knihy. Snažím se míchat hory, pobřeží, roviny a spoustu nízkých hor. Velmi mě překvapila všechna ta pohoří, která jsem v Německu, Polsku, České republice, Portugalsku a Slovinsku nikdy předtím nepoznal – je tam tolik krajin, které si můžete vyzkoušet, chcete-li.